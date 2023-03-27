سبورت: برشلونة سيطالب الاتحاد الإسباني بالاعتراف بلقب الدوري 1937

يستعد نادي برشلونة بمطالبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، باحتساب لقب الدوري الإسباني 1937 بشكلٍ رسمي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة برشلونة ستطالب باحتساب اللقب الذي تراه جديرًا بخزائنها الرسمية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار الاتحاد الإسباني باحتساب لقب الكأس لعام 1937 لصالح نادي ليفانتي.

وسيستند برشلونة في مطالبته باحتساب دوري 1937، على لقب كأس 1937 الذي أقيم في نفس الظروف خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وتم اعتماده رسميًا.

ماذا حدث مع ليفانتي؟

أعلن الاتحاد الإسباني عن اعترافه رسميًا بـ كأس إسبانيا الحرة 1937، كمعادل لبطولة كأس ملك إسبانيا الحالية.

وبالتالي دخل اللقب خزائن ليفانتي الفريق الفائز بتلك البطولة على حساب فالنسيا في المباراة النهائية وقتها.

وأقيمت تلك البطولة بين الفرق المنتمية إلى المناطق التابعة للجمهورية في بدايات الحرب الأهلية.

وشارك في تلك النسخة عام 1937 أندية ليفانتي وفالنسيا من إقليم فالنسيا، وإسبانيول وجيرونا من إقليم كتالونيا.

وتخلّف برشلونة عن المشاركة وقتها بسبب تفضيله خوض جولة في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

لقب ليفانتي في كأس 1937 لم يكن قرار الاتحاد الإسباني الوحيد، بل حصل ديبورتيفو لاكورونيا على اعتراف آخر بدوره.

وقرر الاتحاد الإسباني اعتماد رسميًا بطولة إسبانيا 1912 التي توج بها ديبورتيفو.

وتقرر إقامة تلك البطولة بين مجموعة أندية انشقت عن الاتحاد الإسباني وقتها بسبب إصرارها على إشراك لاعبين أجانب.

لكن النسخة الأولى عام 1912 لم تعرف إلا مشاركة فريقي ديبورتيفو لاكورونيا، وجاره في مقاطعة جاليثيا: سيلتا فيجو.

وفاز ديبورتيفو بنتيجة 4-3 في مباراة عجيبة، إذ حل الظلام قبل 8 دقائق على نهايتها ليتم إيقافها وتُستكمَل في اليوم التالي.

ولم تُنظَم تلك البطولة مجددًا وذهبت في طي النسيان، حتى احتفل بها ديبورتيفو أخيرًا بعد 111 عامًا.

ما ظروف بطولة برشلونة؟

اللقب الذي يطالب به برشلونة هو الدوري الإسباني 1937.

ومعروف أن الدوري الإسباني توقف بعد نسخة 1936 التي حصدها أتليتك بلباو -زعيم إسبانيا وقتها-، ثم تم استئناف المسابقة في 1940 بعد نهاية الحرب الأهلية التي عرفت صعود الجنرال فرانسيسكو فرانكو إلى الحكم وسقوط الجمهورية.

وبينما كانت الحرب دائرة في مناطق عديدة في إسبانيا، أقيمت بطولة تُدعى "دوري البحر المتوسط" بين أندية إقليمي كتالونيا وفالنسيا.

وعرفت البطولة مشاركة برشلونة وإسبانيول وجيرونا وفالنسيا وليفانتي وجيمناستيكو وجرانويرس وأتليتكو كاستيون.

وحصد برشلونة اللقب بفارق نقطة عن جاره إسبانيول، إذ فاز في 7 مباريات، وتعادل في 6، وخسر مرة وحيدة.

ورغم عدم اعتراف الاتحاد الإسباني بلقب بطولة البحر المتوسط، إلا أن برشلونة يحتسبها ضمن ألقابه الرسمية.

وسمح تتويج برشلونة بلقب المتوسط بمشاركته في كأس إسبانيا -التي فاز بها ليفانتي-، إذ كان يتأهل إلى الكأس أول 4 فرق في الترتيب.

لكن اعتذار برشلونة وتفضيله الذهاب في الجولة الأمريكية، سمح لـ ليفانتي الخامس بالمشاركة، ثم فوزه باللقب، وحصوله على اعتراف رسمي بعد 83 عامًا.

واستفاد برشلونة ماديًا من جولته الأمريكية إذ حصل على 12 ألف و900 دولار أمريكي.

وسبق أن طالب برشلونة الاتحاد الإسباني بالاعتراف بهذا اللقب بصفته دوري إسباني، لكنه لم ينجح في مسعاه.

ويمتلك برشلونة في رصيده 26 لقبًا للدوري الإسباني، بفارق 9 ألقاب عن ريال مدريد صاحب الرقم القياسي.