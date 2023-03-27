سبورت: فيران توريس يتمسك بالاستمرار مع برشلونة

يتمسك فيران توريس بقرار الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل ولا توجد لديه نية في الرحيل.

فيران توريس النادي : برشلونة برشلونة

وكانت التقارير الإسبانية قد أشارت إلى رغبة برشلونة في بيع أحد لاعبي خط الهجوم من أجل جمع الأموال.

وكشفت صحيفة سبورت أن توريس أوضح نيته إلى خوان لابورتا رئيس برشلونة برغبته في الاستمرار وعدم وجود أي نية لرحيله عن الفريق الكتالوني.

وأوضح التقرير أن برشلونة يملك عددا من المهاجمين المتميزين إلى أن ذلك لم يكن كافيا وفي 2023 كان الهجوم أبرز مشاكل الفريق الكتالوني.

وتعرض عثمان ديمبيلي للإصابة ولم يعد للمشاركة في المباريات حتى الآن، بينما تراجع مستوى روبرت ليفاندوفسكي من الناحية التهديفية، ولكن نجحت مساهمات رافينيا في إنقاذ الموقف إلى حد كبير.

وأشار التقرير إلى أن الثنائي فيران توريس وأنسو فاتي كانا محبطين بصورة كبيرة هذا الموسم.

وكشف التقرير أنه لن تكون مفاجأة إذا حاول برشلونة تسويق أي من توريس وفاتي في الصيف بسبب حاجة النادي الماسة للمال.

ولكن رغم ذلك يتمسك توريس بالاستمرار وعدم التفكير في الرحيل لأنه يثق بكونه جزءا مهما من الفريق.

وخاض فيران توريس 34 مباراة مع برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدف وحيد.

وانتقل توريس إلى برشلونة في يناير 2022 قادما من مانشستر سيتي.

ويرتبط توريس بتعاقد مع برشلونة حتى صيف 2027.