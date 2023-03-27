بعثة منتخب مصر تصل مالاوي

الإثنين، 27 مارس 2023 - 10:40

كتب : FilGoal

خالد مرتجي

وصلت بعثة منتخب مصر فجر اليوم الإثنين إلى مالاوي، استعدادًا لخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب مصر غدًا الثلاثاء أمام مالاوي في الثالثة عصرًا بالجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا.

وكان في استقبال الوفد المصري، محمد الشريف سفير جمهورية مصر العربية في مالاوي.

ويترأس بعثة المنتخب، خالد الدرندرلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو مجلس الإدارة.

وفازت مصر الجمعة الماضي على مالاوي في استاد الدفاع الجوي بهدفين دون رد.

وتتصدر مصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وهو نفس رصيد غينيا.

مالاوي مصر منتخب مصر
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