بعثة منتخب مصر تصل مالاوي

وصلت بعثة منتخب مصر فجر اليوم الإثنين إلى مالاوي، استعدادًا لخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب مصر غدًا الثلاثاء أمام مالاوي في الثالثة عصرًا بالجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا.

وكان في استقبال الوفد المصري، محمد الشريف سفير جمهورية مصر العربية في مالاوي.

🔴📸 | منتخب مصر يصل مالاوي استعدادا لمواجهتها غدًا الثلاثاء 🇪🇬 وصلت فجر اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر الأول إلى مالاوي استعدادًا لمواجهتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار . pic.twitter.com/O5RFrXRA0G — EFA.eg (@EFA) March 27, 2023

ويترأس بعثة المنتخب، خالد الدرندرلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو مجلس الإدارة.

وفازت مصر الجمعة الماضي على مالاوي في استاد الدفاع الجوي بهدفين دون رد.

وتتصدر مصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وهو نفس رصيد غينيا.