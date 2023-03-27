السقا: فيوتشر بدأ مراسلة كاف قبل مباراة الجيش الملكي.. وأخفينا الأمر عن اللاعبين

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لـ فيوتشر، كواليس قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باحتساب نتيجته أمام أسكو كارا فوزًا وليس تعادلًا.

وقرر كاف اعتبار فيوتشر فائزًا في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 3-0، بدلًا من نتيجتها الأصلية 1-1.

وقال السقا عبر صدى البلد: "كان ذلك أول موقف يواجهنا مع الاتحاد الإفريقي، أشكر الزملاء الذين نبهونا لتلك المخالفة، هنأتهم بمجرد صدور القرار، ولكن لا أستطيع الإفصاح عن أسمائهم دون إذنهم".

وأضاف: "نعمل على القضية منذ حوالي شهر، من قبل مباراة الجيش الملكي في المغرب بدأنا المراسلات مع كاف".

وتابع: "اتفقنا مع علي ماهر والإدارة أن اللاعبين لن يعرفوا أي شيء حتى لا يكونوا منتظرين حصد نقطتين إضافيتين".

وأتم: "القرار جاء سريعًا من كاف وهذا نجاح لإدارة فيوتشر".

وجاء القرار بسبب إشراك الفريق التوجولي للاعبه كانجيفي تشوشوشي بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف دولار أمريكي.

ما العواقب؟

أول نتيجة لهذا القرار، هو تأثير سلبي على الجيش الملكي المغربي.

الجيش الملكي صاحب الـ10 نقاط، كان ضامنًا للتأهل قبل الجولة السادسة -الأخيرة-، لكن مع هذا القرار، بات من الممكن أن يودع المسابقة في الجولة الأخيرة.

النتيجة السلبية الثانية جاءت على عاتق بيراميدز الذي كان يكفيه التعادل في الجولة الأخيرة أمام فيوتشر ليضمن تأهله، لكن هذا الوضع لم يعد قائمًا الآن.

فيوتشر كذلك لم يستفد بنقطتين إضافيتين فقط، بل بفارق هدفين إضافيين في جعبته.

ما ترتيب المجموعة الجديد؟

فيوتشر - 10 نقاط - سجل 9 واستقبل 3 - فارق أهداف +6 (باحتساب نتيجة الـ3-0). الجيش الملكي - 10 نقاط - سجل 10 واستقبل 5 - فارق أهداف +5. بيراميدز - 10 نقاط - سجل 7 واستقبل 4 - فارق أهداف +3. أسكو كارا - 0 نقاط - سجل 2 واستقبل 16 - فارق أهداف -14.

ماذا يحتاج فيوتشر؟

بعد الحكم لصالحه، بات الفوز أو التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة كافيًا لـ فيوتشر ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ماذا لو خسر؟ وقتها يحتاج إلى فوز أسكو كارا على الجيش الملكي.

ماذا يحتاج بيراميدز؟

الفوز ولا شيء غيره، أي نتيجة أخرى ستطيح بـ بيراميدز من المسابقة.

الفوز بدوره يتأهل بـ بيراميدز إلى ربع النهائي دون أي حسابات أخرى.

هل يمكن أن نرى ثنائيًا مصريًا في ربع النهائي؟

كان ذلك مستحيلًا حسابيًا قبل الحكم لصالح فيوتشر، لكن الآن بات ذلك ممكنًا.

لو فاز بيراميدز على فيوتشر، وخسر الجيش الملكي أمام أسكو كارا، فوقتها سيصل بيراميدز إلى النقطة 11 ويتأهل متصدرًا.

وفي تلك الحالة سيتجمّد رصيد فيوتشر والجيش الملكي عند 10 نقاط لكلٍ منهما.

عندها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فنجد أن كل منهما تبادل الفوز على الآخر في ملعبه بنفس النتيجة: 2-0.

وبالتالي يكون اللجوء إلى فارق الأهداف.

حتى اللحظة، يتفوق فيوتشر بفارق الأهداف، ولذلك إن خسر، فيجب أن يكون بنتيجة تحافظ على هذا التفوق.

وبالتالي خسارة فيوتشر قد تسمح لنا برؤية ثنائي مصري في ربع النهائي، ولكن بعد مراجعة فارق الأهداف مع الجيش الملكي.

ما الفرق الأخرى التي تأهلت إلى ربع النهائي من بقية المجموعات؟