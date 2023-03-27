مواعيد مباريات الإثنين 27 مارس 2023.. تصفيات الأمم ونصف نهائي الطائرة

تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة لبطولتي أمم إفريقيا وأمم أوروبا.

كما ينطلق نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة.

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تصفيات أمم إفريقيا

يستضيف جنوب السودان فريق الكونغو في تمام الثالثة عصرا.

وتحل غانا ضيفا على أنجولا في تمام السادسة مساء، وفي نفس التوقيت تحل نيجيريا ضيفا على غينيا بيساو.

ويلعب منتخب الجزائر خارج ملعبه أمام النيجر في تمام السادسة مساء.

وفي مجموعة مصر تستضيف إثيوبيا منتخب غينيا في تمام التاسعة مساء.

وتستضيف السودان منتخب الجابون في تمام العاشرة مساء بختام مباريات اليوم.

تصفيات أمم أوروبا

تقام جميع مباريات اليوم من تصفيات أمم أوروبا في التاسعة إلا ربع مساء.

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على أيرلندا بينما تستضيف هولندا فريق جبل طارق.

وتستضيف السويد منتخب أذربيجان، بينما تحل ألبانيا ضيفة على بولندا.

كرة طائرة

تستضيف صالة حسن مصطفى مباريات الجولة الأولى من نصف نهائي الدوري الممتاز للرجال.

ويلعب الأهلي ضد سموحة، بينما يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وتقام منافسات الجولة الثانية مساء غدا الثلاثاء.