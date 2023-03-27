أحمد ياسر: بابافاسيليو يضيف إلينا تفاصيل لم نتعلمها مع المدربين المصريين

يرى أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي أن فريقعه كان قادرا على الفوز بنتيجة أكبر وتسجيل المزيد من الأهداف ضد الزمالك.

وخسر الزمالك من البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية على ملعب المقاولون العرب.

واشترك أحمد ياسر في كرة الهدف الثالث مع عبد الله جمعة مما تسبب في أن يسجل الأخير الكرة في مرماه.

وقال ياسر عبر قناة أون تايم سبورتس: "نحمد الله على الأداء والنتيجة الكبيرة لأننا واجهنا فريق كبير ومن المصنفين في إفريقيا وحتى مع الغيابات التي عانى منها ولكن اللاعبين المتاحين مستواهم مثل الغائبين".

وواصل "أتينا لمواجهة الزمالك معتبرين أن صفوفه مكتملة واللاعبين كانوا رجالا والأداء كان رائعا".

وتابع "بابافاسيليو يعمل معنا في التدريبات ويعلمنا تفاصيل للأسف لم يعلمها لنا أحد في السابق".

وأكمل "عقب الجول الأول الزمالك لم يستسلم ولكننا استحوذنا وسيطرنا على المباراة لأننا في التدريبات نتعلم كيفية إدارة المباراة وهذه أشياء لم يعلمها المصريين لنا مثل كيفية التصرف أثناء تقدمنا في النتيجة وتمكنا من تسجيل الهدف الثاني والثالث ولو طالت المباراة كنا لنسجل الرابع والخامس".

وشدد "عودة الزمالك في النتيجة كانت تتوقف على أداء الفريق الذي يواجهه وكان الأمر ليختلف إذا تراجعنا لندافع ولكن هذا ليس أسلوبنا أو طريقتنا في اللعب".

وأتم "الهدف الثالث؟ في الملعب شعرت أنني من سجلت الهدف ولكن بعد مشاهدتها عقب المباراة وجدت أنني لمست الكرة قبل أن يلمسها عبد الله جمعة الذي حاول إبعادها ولكنني تحركت بشكل جيد لذلك كان الأمر صعب عليه".

وتأهل البنك الأهلي إلى دور ربع النهائي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.