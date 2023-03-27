بامبو: سددت الكرة من أمام قاعود لأني طماع.. ومدربنا يريد الفوز على الجميع

تحدث كريم بامبو لاعب البنك الأهلي عن كواليس هدفه أمام فريقه السابق الزمالك.

وسجّل بامبو هدف البنك الأهلي الأول في الفوز العريض على الزمالك بثلاثية دون رد في دور الستة لكأس الرابطة.

وقال بامبو بعد المباراة: "المدرب بابافاسيليو لم يكن يريد الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية، كان مصممًا على الفوز قبلها، أنا شخصيا اعتقدت أننا سنلعب ركلات ترجيح".

وأضاف عبر صدى البلد: "هو يريد الفوز بكل المباريات حتى لو كانت ودية، لديه عقيدة الفوز كبيرة للغاية، ومنذ لحظة وصوله ذرع تلك العقلية لدينا".

وأكد: "فزنا على بيراميدز ولم نتوقف، وفزنا على الزمالك بعدها".

وتابع: "لديه ميزة كبيرة كمدرب وهو أننا جميعا لا نعرف من أساسي ومن احتياطي، لا يهم إن سجلت أو لا، فحتى قبل المباراة التالية بساعتين لن نعرف التشكيل، هذا يجعل كل اللاعبين مركزين لأن أي لاعب يمكن أن يشارك في أي لحظو؟ 3 من البدلاء ساهموا في الأهداف اليوم".

وتحدث عن الهدف: "كنت سأترك الكرة لـ قاعود، لكني أمام المرمى طمّاع وشعرت أن قاعود سيتأخر في التسديد، فخشيت أن تضيع وسددتها أنا".

وأكمل: "قاعود لاعب كبير ولا يهمه التسجيل، هو ليس طماعًا".

وعن تسجيل أهداف بعد التقدم: "بابافاسيليو يطالبنا دائمًا بالمواصلة على نفس المنوال حتى لو تقدمنا في النتيجة، في السابق كنا نتراجع بعد التقدم حتى نستقبل هدفًا".

وأتم: "مباراة إنبي المقبلة هي أهم مباراة، ستكون حياة أو موت".













































































































































الفوز كان هو الأول للبنك الأهلي في تاريخه على الزمالك بالمباراة السادة التي تجمع الفريقين.

وكانت تلك هي المباراة الوحيدة في دور الـ 16 من كأس الرابطة التي تحسم في الوقت الأصلي دون الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وقاد كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المباراة فنيا من على خط الزمالك بعد رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وتأهل البنك الأهلي لربع نهائي البطولة لمواجهة سيراميكا كليوباترا.