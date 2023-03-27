أبو جبل: الفوز الكبير يثبت عمل المدرب.. وأشكر جماهير الزمالك

أرسل محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي رسالة شكر لجماهير الزمالك بسبب دعمه خلال مواجهة الفريقين.

وحقق البنك الأهلي الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد على ملعب المقاولون العرب في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

وقال أبو جبل عبر قناة أو تايم سبورتس عقب المباراة: "الحمد لله دائما ما يتحدث بابافاسيليو عني بشكل جيد ويعطيني وضعي كقائد للفريق ونحن نحاول تنفيذ عمله والجهاز الفني عمل معنا بشكل كبير وكنا بحاجة إلى تفرة التوقف الحالية لإظهار ذلك العمل".

واستمر "حققنا فوزا كبيرا على الزمالك وهذا يثبت العمل الذي ينفذه المدرب معنا ونتمنى تحقيق أكثر من فوز خلال المرحلة المقبلة لتحسين ترتيبنا في جدول الدوري".

وتابع "أثق في اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر وأتمنى لهم التوفيق سواء كنت متواجدا أو لا وسأحاول الاجتهاد أكثر والعمل على نفسي في الفترة المقبلة لأتواجد في الاختيارات القادمة".

وأكمل "تشجيع جماهير الزمالك لي بعد نهاية المباراة؟ أشكر جماهير الزمالك دائما ما كانوا يقفون خلفي وبمثابة الداعم لي وهم أذكياء ويعرفون ما حدث ومن هو أبو جبل وأنني كنت دائما ما اجتهد وأقدم كل ما أقدر عليه مع الفريق وأتمنى التوفيق للزمالك في الفترة المقبلة وأن يحسن وضعه".

وأضاف "الفوز دائما ما يفتح الباب للمزيد من الانتصارات والأداء يعزز من عملنا ويجب أن نحقق أكثر من انتصار لتسحين صورة البنك الأهلي الذي اعتاد على الوجود بين الفريق الكبرى".

وأتم "الكرة التي تصديت لها في بداية المباراة كانت فارقة وشكلت نقطة تحول وأشكر اللاعبين وخط دفاع فريقي لأنهم يعرفون أنني ألعب وأنا مصاب ولذلك حاولوا ألا يجهدوني طوال المباراة".

وكان أبو جبل قد انضم للبنك الأهلي في صفقة انتقال حر ببداية الموسم بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وتأهل البنك الأهلي إلى ربع النهائي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.