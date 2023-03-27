كرة يد - منتخب مصر للناشئين يفتتح الدورة الودية بفوز كبير على السعودية

الإثنين، 27 مارس 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد - الناشئين (2006)

حقق منتخب مصر للناشئين (مواليد 2006) الفوز على منتخب السعودية بنتيجة 43-23 في أولى مباريات الدورة الدولية الودية بالقاهرة.

وأقيمت المباراة في مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بنظام 3 أشواط (كل شوط 20 دقيقة).

وتقدم المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة 12-9، ثم رفع النتيجة إلى 29-13 في الشوط الثاني.

وتقام هذه الدورة الودية بمشاركة مصر والسعودية والجزائر، في الفترة بين 26 و31 مارس.

وتأتي هذه البطولة الودية في إطار استعدادات منتخب مصر للناشئين لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط في تونس خلال الفترة بين 23 و30 أبريل.

ويقود هذا الفريق المدير الفني محمد عبد السلام المدير الفنى، ويعاونه وائل فهيم المدرب العام و وتوفيق البطاوى المدير الإداري وعصام نور الدين أخصائى العلاج الطبيعى.

وتستمر مباريات الدورة على النحو التالي:

26 مارس: مصر 43-23 السعودية

27 مارس: مصر × الجزائر

28 مارس: السعودية × الجزائر

29 مارس: السعودية × مصر

30 مارس: الجزائر × السعودية

31 مارس: الجزائر × مصر

وتقام جميع المباريات بنظام الأشواط الثلاثة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كرة يد منتخب مصر للناشئين - كرة يد السعودية
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