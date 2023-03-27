بابافاسيليو: نستحق الفوز على الزمالك.. وهذا وقت عودة أبو جبل للمنتخب

الإثنين، 27 مارس 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيراميدز - بابافاسيليو

أبدى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي سعادته بالفوز الكبير على الزمالك في كأس الرابطة.

وقال بابافاسيليو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كان من المهم الفوز بمباراة كبيرة مثل الزمالك وبعد الفوز على فريق كبير أيضا وهو بيراميدز".

وأضاف "لم يكن الأمر يتعلق بالفوز فقط، فالأداء كان جيدا أيضا".

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وتابع "قلت للاعبين إننا بحاجة للاستمرار والتحسن في كل مباراة".

وأوضح "قدمنا مباراة عظيمة دفاعيا وبالكرة، وامتلكنا الهدوء في الخروج بالكرة أمام الضغط".

وواصل بابافاسيليو "اللاعبون فهموا كيف نريد اللعب، واليوم نستحق الفوز".

وأكمل "فخور باللاعبين، ليس فقط من بدأوا المباراة ولكن بالبدلاء أيضا".

واختتم "محمد أبو جبل عاد إلينا في وقت صعب. إنه قائد عظيم للفريق. هو الآن جاهز للعودة إلى منتخب مصر".

وحقق البنك الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

الفوز كان هو الأول للبنك الأهلي في تاريخه على الزمالك بالمباراة السادسة التي تجمع الفريقين.

وكانت تلك هي المباراة الوحيدة في دور الـ 16 من كأس الرابطة التي تحسم في الوقت الأصلي دون الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وقاد كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المباراة فنيا من على خط الزمالك بعد رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وتأهل البنك الأهلي لربع نهائي البطولة لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

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