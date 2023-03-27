عبد المقصود: خسرنا المباراة خلال 10 دقائق.. وافتقدنا 12 لاعبا ضد البنك الأهلي

شدد أحمد عبد المقصود المدرب المؤقت للزمالك على أن خسارة فريقه ضد البنك الأهلي جاءت بسبب سوء التوفيق والغيابات التي عانى منها الفريق.

وخسر الزمالك من البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية على ملعب المقاولون العرب.

وأدار عبد المقصود المباراة برفقة حسين ياسر المحمدي بسبب رحيل المدرب جوسفالدو فيريرا.

وقال عبد المقصود خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خسرنا المباراة خلال 10 دقائق وكنا الأفضل خلال اللقاء".

وتابع "نعتذر للجماهير بالطبع على الخسارة ولكن اليوم افتقدنا 12 لاعبا بسبب الإصابات والانضمام للمنتخبات".

وواصل "اليوم شارك أكثر من لاعب لأول مرة بعد فترة طويلة بسبب الغيابات".

وشدد "أهدرنا الكثير من الفرص وصادفنا سوء توفيق خاصة في الشوط الأول الذي أهدرنا فيه هدفين كانا من الممكن أن يغيرا سير المباراة".

وأضاف "الفريق انهار بعد الهدف الثاني لأنه كان يحاول تسجيل هدف التعادل ولكن البنك سجل مما جعل المهمة أصعب".

وأتم "يجب أن نقف خلف النادي وندعمه وأن ندعم اللاعبين والصفقات الجدد لأنهم سيكملون الموسم الموسم الحالي والزمالك لن يستسلم حتى النهاية".

وتأهل البنك الأهلي إلى دور ربع النهائي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.