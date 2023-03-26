أطاح بـ بيراميدز بركلات الترجيح.. إنبي آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الرابطة

تأهل إنبي إلى ربع نهائي كأس الرابطة المصرية، بفوزه على مضيفه بيراميدز 6-5 بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، عرفت إثارة كبيرة في لحظاتها الأخيرة عندما تقدّم محمد ناصر مودي لـ إنبي، ثم تعادل سريعًا كريم حافظ لـ بيراميدز.

وبالتالي يتأهل إنبي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور المقبل من النسخة الثانية لكأس الرابطة.

وينضم إنبي إلى المصري، والإسماعيلي، وحرس الحدود، وفيوتشر، والبنك الأهلي، والاتحاد السكندري، وسيراميكا كليوباترا في الدور ربع النهائي.

أول ظهور هذا الموسم

دفع جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز بـ أحمد دعرور في الظهور الأول لحارس المرمى صاحب الـ27 عامًا هذا الموسم.

كما بدأ الوجه الجديد محمود العربي، وشارك دودو الجباس أساسيًا في خط الهجوم.

في المقابل، بدأ كريم الطيب في هجوم إنبي، وشارك ديان ميلينج في خط الوسط.

📋تشكيل بيراميدز - الجباس مهاجم أمام إنبي.. السعيد والكرتي على مقاعد البدلاء 📋تشكيل إنبي - الطيب وميليج يقودان الهجوم أمام بيراميدز#كأس_الرابطة pic.twitter.com/d2hHUP18NJ — FilGoal (@FilGoal) March 26, 2023

شوط هادئ

عرف الشوط الأول هدوءًا طويلًا وغياب التهديد على المرميين في أغلب فتراته.

التهديد الأول انتظر حتى الدقيقة 35 عندما أرسل كريم حافظ عرضية قابلها الجباس برأسية تصدى لها عبد العزيز البلعوطي، وتابعها العربي خارج إطار المرمى.

الأجواء كانت هادئة، فقرر باتشيكو إشعالها قليلًا، ودخل أرض الملعب للاعتراض على الحكم، فنال بطاقة صفراء.

التهديد الوحيد لـ إنبي في الشوط جاء في الوقت بدل الضائع بتسديدة ميلينج بعيدة المدى التي تصدى لها دعدور.

لا جديد

مع بداية الشوط الثاني أقحم باتشيكو لاعبه وليد الكرتي بدلا من العربي.

في المقابل، جاء أول تحرك من تامر مصطفى في الدقيقة 57 عندما خرج ميلينج ودخل رفيق كابو.

الشوط الهادئ عرف فرصته الأولى في الدقيقة 57 بتسديدة جديدة من الجباس، لكن البلعوطي تصدى.

مشاركة الجباس انتهت في الدقيقة 60 عندما غادر أرض الملعب، وعوضه الشاب محمود جمال.

التغييرات تواصلت ولكن من جانب إنبي، فظهر الثلاثي أحمد أمين قفة، وصلاح زايد، وعلي فوزي، بدلا من الطيب، ومروان داوود، وعبد الرحمن عماد.

التغيير الأهم حل في الدقيقة 73 عندما لعب باتشيكو ورقة القائد عبد الله السعيد وأقحمه بدلا عبد الله مجدي.

جنون

إنبي حاول المباغتة في الدقيقة 82 برأسية كالوشا، لكنها جاورت قائم بيراميدز بغرابة.

التهديد أعقبه تنفيذ عندما سجل محمد ناصر هدف التقدم لـ إنبي بتسديدة يمينية رائعة سكنت شباك دعدور في الدقيقة 85.

باتشيكو تحرك على الفور ودفع بالنيجيري الشاب أوجو صامويل في ظهوره الأول بعد انضمامه بفترة الانتقالات الشتوية.

لكن لم يكن صامويل الذي أنقذ بيراميدز، بل ظهر كريم حافظ من العدم وقابل عرضية أحمد فتحي في شباك البلعوطي بالدقيقة 89.

ليتحوّل الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ركلات مثيرة

افتتح عبد الله السعيد الركلات وسجل لـ بيراميدز بنجاح، فرد عليه علي فوزي بـ بانينكا رائعة عادل بها النتيجة.

ثم سجل وليد الكرتي لـ بيراميدز، قبل أن يهدر أحمد يوسف لـ إنبي.

الإهدار تواصل عندما أضاع كريم حافظ الركلة الثالثة لـ بيراميدز، وعادل النتيجة محمد حامد لـ إنبي.

قبل أن يسجل أحمد توفيق وأحمد سامي لأصحاب الأرض، ويرد عليهما أحمد أمين قفة وأحمد كالوشا للفريق البترولي.

ليتحول الفريقان إلى ركلات الموت المفاجئ حيث سجل أحمد فتحي لـ بيراميدز، وصلاح زايد لـ إنبي.

ثم أهدر محمد الشيبي لـ بيراميدز بتصدي البلعوطي، ليدخل التونسي رفيق كابو ويسجل الركلة السابعة بنجاح ويطير بإنبي إلى الدور التالي.