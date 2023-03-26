كرة يد - الزمالك يضرب بفارق 20 ويتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

تغلب الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 34-30 في ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد.

فيما اكتسح الزمالك خصمه الطيران بنتيجة 40-20.

بذلك يتأهل الزمالك لملاقاة الأهلي في نصف نهائي البطولة.

على الجانب الآخر يلعب الفائز من مباراة طلائع الجيش وسبورتنج، ضد الفائز من مباراة سموحة والبنك الأهلي.

ويحمل سبورتنج لقب البطولة في الموسم الحالي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

مباريات نصف النهائي:

الأهلي × الزمالك

(طلائع الجيش × سبورتنج) × (سموحة × البنك الأهلي)

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن جدول مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد "رجال".

ويفتتح الزمالك مبارياته بمواجهة سموحة يوم الخميس 30 مارس، بينما يلعب الأهلي مباراته الأولى ضد طلائع الجيش.

الجولة الأخيرة في السابع من أبريل ستشهد مباراة الحسم بين الأهلي والزمالك إن لزم الأمر، حيث يتساوى الثنائي على صدارة الترتيب الإجمالي، وإذا استمر تساوي النقاط سيحتكمان لمباراة فاصلة.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي في ختام المرحلة الثانية من الدوري بنتيجة 31-23.