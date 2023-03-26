بثلاثية.. البنك الأهلي يحقق فوزه الأول تاريخيا ضد الزمالك ويقصيه من كأس الرابطة

الأحد، 26 مارس 2023 - 23:12

كتب : FilGoal

كريم بامبو - الزمالك ضد البنك الأهلي

حقق البنك الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

الفوز كان هو الأول للبنك الأهلي في تاريخه على الزمالك بالمباراة السادة التي تجمع الفريقين.

وكانت تلك هي المباراة الوحيدة في دور الـ 16 من كأس الرابطة التي تحسم في الوقت الأصلي دون الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

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وقاد كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المباراة فنيا من على خط الزمالك بعد رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وتأهل البنك الأهلي لربع نهائي البطولة لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

التشكيل

عاد محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك فيما شارك محمود شبانة كأساسي لأول مرة مع الفريق منذ قطع إعارته في شهر يناير الماضي.

كاد الزمالك أن يسجل مبكرا عن طريق سيف فاروق جعفر في الدقيقة الخامسة بعد انطلاقة من مصطفى شلبي الذي أرسل عرضية ليسدد سيف من داخل منطقة الجزاء ولكن محمد أبو جبل تألق في التصدي.

وحاول شلبي تسديد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 33 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وحاول سيف فاروق جعفر من جديد في الدقيقة الـ 41 بتسديدة قوية غيرت اتجاهها من مدافع البنك وخرجت إلى ركنية.

وأنقذ ناصر منسي تسديدة من على خط مرمى الزمالك في الدقيقة الـ 43.

وفي الشوط الثاني أجرى البنك الأهلي تبديلا اضطراريا بخروج رزاق سيسيه للإصابة ودخول كريم بامبو بدلا منه.

وبعد ثلاث دقائق أجرى الزمالك تبديلين بخروج سيد عبد الله وإبراهيما نداي ودخول عمر جابر ويوسف أسامة نبيه.

وكاد ناصر منسي أن يسجل الأول للزمالك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 61 ولكن كرته مرت بجوار المرمى بقليل.

وأجرى الزمالك تبديلا جديدا في الدقيقة الـ 66 بخروج سيف فاروق جعفر ودخول أحمد بلحاج.

وفي الدقيقة الـ 83 تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول عن طريق كريم بامبو بعد خطأ قاتل من محمد أشرف روقا الذي مهد الكرة أمام بانبو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبعد أربع دقائق أضاف محمد هلال الهدف الثاني مستغلا تصرف غريب من دفاع الزمالك الذي توقف وترك الكرة ليلحق بها محمود قاعود ويمرر لهلال الوحيد أمام المرمى ليضعها في الشباك.

وأنهى أحمد ياسر ثلاثية البنك الأهلي في الدقيقة الـ 91 بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من كريم بامبو ليمهد الكرة أمام ياسر الذي وضعها في الشباك مباشرة واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.

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