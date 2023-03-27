كرة سلة - على بعد مباراة من الدربي.. فوز الأهلي والزمالك والاتحاد في دوري السوبر

الإثنين، 27 مارس 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

الأهلي - مصر للتأمين - كرة سلة

فاز الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري في ثاني مباريات سلسلة الدور ربع النهائي لدوري السوبر المصري لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على المصرية للاتصالات بنتيجة 88-76، بعد فوزه الكبير في المباراة الأولى بنتيجة 106-62.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 81-75، بعد فوزه في المباراة الأولى 83-65.

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ويلتقي الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات مع الفائز من الزمالك وطلائع الجيش في نصف النهائي.

وانتصر الاتحاد على سبورتنج بنتيجة 91-75، بعد فوزه في المباراة الأولى بنتيجة 79-69.

وفاز سموحة على الجزيرة 73-72 في بداية الجولة الثانية.

وتغلب الجزيرة على سموحة بنتيجة 68-56 يوم الجمعة في الجولة الأولى، لتصبح النتيجة 1-1 إلى الآن.

ويحتاج الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري للفوز بمباراة واحدة للتأهل إلى ربع النهائي، فيما يستمر الصراع بين الجزيرة وسموحة.

وتستمر منافسات الدور ربع النهائي بنظام Best of 5، حيث يحتاج الفريق للفوز بـ 3 مباريات كي يتأهل إلى نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد × سبورتنج

الأهلي × المصرية للاتصالات

الزمالك × طلائع الجيش

الجزيرة × سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الفائز من الاتحاد وسبورتنج × الفائز من الجزيرة وسموحة

الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش

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