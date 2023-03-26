متى يلعب رونالدو مباراته الدولية رقم 200

قبل 3 أيام، انتزع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال الرقم القياسي للمشاركات الدولية، وأصبح عميد لاعبي العالم بـ 197 مباراة.

جاء ذلك في مباراة ليشتنشتاين التي شهدت فوز البرتغال بأربعة أهداف دون رد، حيث فض رونالدو الشراكة مع الكويتي بدر المطوع.

اليوم لعب رونالدو مباراته الدولية رقم 198، ووصل بحصيلة أهدافه الدولية إلى 122 بثنائية في شباك لوكسمبورج.

وفاز منتخب البرتغال على لوكسمبورج بستة أهداف دون رد في الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024.

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الآن بات رونالدو على بعد مباراتين فقط من الوصول إلى 200 مباراة دولية، فمتى يصل صاروخ ماديرا إلى هذا الرقم؟

البرتغال أنهت مبارياتها في التوقف الدولي الحالي، وفي فترة يونيو الدولية ستلعب مباراتين.

الأولى أمام البوسنة في 17 يونيو، والثانية أمام أيسلندا خارج الديار في 20 يونيو.

إذا تواجد رونالدو مع البرتغال بعد 3 أشهر تقريبا، سيتمكن من الوصول إلى 200 مباراة دولية في 20 يونيو 2023.. أي بعد 19 عاما و10 أشهر تحديدا من بداية مسيرته الدولية.

وبدأ كريستيانو رونالدو مسيرته الدولية في 20 أغسطس 2003 حين لعب مباراة ودية أمام كازاخستان.

وحتى الآن لعب 198 مباراة دولية، وسجل 122 هدفا وصنع 43.

وشارك رونالدو في 5 نسخ للبطولة الأوروبية "يورو"، في 2004 و2008 و2012 و2016 و2020.

كما شارك في 5 نسخ من كأس العالم في 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

وتوج رونالدو بلقب يورو 2016، وبطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019.