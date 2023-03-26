مدرب زامبيا: الآن سننتظر 5 سنوات أخرى.. كرة القدم مؤلمة وودعنا التصفيات في 15 دقيقة

الأحد، 26 مارس 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

روجيريو ميكالي

أبدى أوسوالد موتابا المدير الفني لمنتخب زامبيا، أسفه بعد فشل بلاده في الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتأهلت مصر إلى النهائيات مستفيدة من فوزها ذهابا 2-0، وتعادلها إيابا اليوم الأحد في زامبيا دون أهداف.

وقال موتابا في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "لقد كانت مباراة صعبة، ونتيجة الذهاب أثرت علينا، خسرنا المباراة يومها في 15 دقيقة".

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وأضاف: "واجهنا فريقًا منظمًا كان متفوقًا بفارق هدفين، أردنا التسجيل ولكن هذا لم يحدث".

وتابع: "تمنينا التأهل إلى النهائيات، كل الفرق تحب التأهل إلى البطولة لأن هذا يعني أننا ننتج لاعبين للمنتخب الأول".

وأشار: "تعلمنا الدرس، يجب ألا تتلقى أهدفًا كثيرة خارج ملعبك".

واعترف: "كرة القدم مؤلمة دومًا عندما تخسر، الآن يجب أن ننتظر 5 سنوات أخرى، اتحاد الكرة قام بدوره وترك اللاعبين ليقوموا بدورهم، ولكننا لم نفعل".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا في ملحق الأولمبياد.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل.

وتسعى مصر للوصول إلى الأولمبياد للنسخة الثانية على التوالي بعد طوكيو 2020.

وسبق للبرازيلي ميكالي حصد الميدالية الذهبية مع بلاده في نسخة 2016 في ريو دي جانيرو.

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