تصفيات يورو 2024 - لن تسجل.. إيطاليا تهزم مالطا وتحافظ على رقم عمره 30 عاما

تغلب منتخب إيطاليا على مضيفه مالطا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024 في ألمانيا.

سجل للضيوف ماتيو ريتيجي في الدقيقة 15 وماتيو بيسينا في الدقيقة 27.

الفوز رفع رصيد إيطاليا إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن منتخب إنجلترا المتصدر وفارق الأهداف المسجلة عن منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد مالطا بلا نقاط في المركز الخامس والأخير.

بلا هدف

وكانت هذه هي المباراة التاسعة بين إيطاليا ومالطا، وبطبيعة الحال الانتصار التاسع.

مالطا لم يسبق لها الانتصار على إيطاليا أو التعادل معها على مر التاريخ.

كما لم تسجل مالطا في مرمى إيطاليا سوى هدفين آخرهما في 24 مارس 1993، أي منذ 30 عاما.

حسمت سريعا

كادت مالطا أن تحطم عقدة الأعوام الثلاثين وتسجل في الدقيقة الخامسة عن طريق ألكساندر ساتاريانو، لولا تألق الحارس جيانلويجي دوناروما وإبعاده للهدف المحقق.

وفي الدقيقة 15 ضربت إيطاليا ضربتها الأولى عن طريق ماتيو ريتيجي مهاجم تيجري الأرجنتيني، بعد تمريرة من ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان.

وفي الدقيقة 22 خرج ويلفريد جنونتو لاعب ليدز يونايتد مصابا، ليأتي فينشنزو جريفو لاعب فرايبورج بدلا منه.

وسجل ماتيو بيسينا لاعب مونزا هدف إيطاليا الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة أخرى حاسمة من ساندرو تونالي.

وتدخلت تقنية الفيديو لوجود شك في حالة تسلل، قبل أن تؤيد احتسابه.

وفي الدقيقة 31 كاد جريفو البديل أن يسجل سريعا ولكن الحارس هنري بونيلو نجح في الإبعاد.

ومع بداية الشوط الثاني أتى ماتيو دارميان بدلا من جيوفاني دي لورنزو.

وفي الدقيقة 67 حل جيانلوكا سكاماكا وماركو فيراتي بدلا من ماتيو ريتيجي وساندرو تونالي.

وكاد سكاماكا أن يسجل في الدقيقة 69 لولا تألق هنري بونيلو في التصدي.

وحاول سكاماكا مجددا في الدقيقة 91 لتمر كرته فوق العارضة.

الفوز الأول

منتخب إيطاليا خسر المباراة الأولى أمام إنجلترا بنتيجة 2-1، وعاد محققا فوزه الأول.

منتخب مالطا خسر أيضا مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية بنفس النتيجة.

إنجلترا على صدارة المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط حيث فازت اليوم على أوكرانيا 2-0.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني مؤقتا برصيد 3 نقاط، حيث سجل 3 أهداف وتلقى هدفين، بينما مقدونيا الثالث سجل هدفين وتلقى هدفا، ولكن الأخير لعب مباراة واحدة فقط، بينما لعب الأزوري مباراتين.

فيما تجمد رصيد مالطا في المركز الخامس بلا نقاط من مباراتين، يعلوها منتخب أوكرانيا بلا نقاط من مباراة واحدة.