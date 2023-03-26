تصفيات يورو 2024 - 198+122.. رونالدو يواصل دفع الأرقام بعيدا في سداسية البرتغال ضد لوكسمبورج

سحق منتخب البرتغال ضيفه لوكسمبورج بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024 في ألمانيا.

سجل لصاحب الأرض كريستيانو رونالدو "هدفين" في الدقيقتين 9 و31، وجواو فيليكس في الدقيقة 15، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 18 وأوتافيو في الدقيقة 77 ورافاييل لياو في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، فيما تجمد رصيد لوكسمبورج عند نقطة واحدة في المركز الخامس وقبل الأخير.

منذ الستينات

كانت هذه هي المباراة رقم 17 بين البرتغال ولوكسمبورج.

وشهدت هذه المباراة الفوز السادس عشر للبرتغال، مقابل هزيمة وحيدة خلال تصفيات أوروبا في 8 أكتوبر 1961.

بكلمات أخرى، لوكسمبورج لم تتمكن من الفوز على البرتغال أو حتى التعادل معها منذ قرابة 62 عاما.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى 15 هدفا في آخر 8 مباريات في تصفيات كأس أمم أوروبا.

طوفان

حاول منتخب لوكسمبورج في الدقيقة السابعة بتسديدة من فينسنت ثيل ولكنها اصطدمت بالدفاع، وكان هذا تقريبا الظهور الأخير للضيوف.

في الدقيقة التاسعة سجل كريستيانو رونالدو هدفه الدولي رقم 121، بعد تمريرة من نونو مينديش.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد تمريرة من برناردو سيلفا.

سيلفا نفسه سجل الثالث في الدقيقة 18 برأسية بعد عرضية من جواو بالينيا.

ثم عاد رونالدو ليسجل الرابع في الدقيقة 31، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 122 بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

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وفي الدقيقة 35 سجل دانيلو بيريرا هدفا خامسا ولكن الراية أوقفت اللعب بداعي التسلل.

في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 57 سقط رونالدو داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم منحه بطاقة صفراء بداعي التمثيل.

وخرج رونالدو رفقة برناردو سيلفا في الدقيقة 64، ليأتي جونكالو راموس وروبن نيفيز بدلا منهما.

ما بعد رونالدو

في الدقيقة 75 حل الثنائي رافاييل لياو وأوتافيو بدلا من برونو فيرنانديز وجواو فيليكس.

وبعد دقيقتين فقط أثمر البديلان سريعا، حيث سجل أوتافيو برأسية بعد عرضية من لياو.

وسدد روبن نيفيز كرة خطيرة في الدقيقة 83 ولكنها اصطدمت بالعارضة.

وتحصل لياو على ركلة جزاء، ولكنه أهدرها في الدقيقة 85، حيث تصدى لها الحارس أنتوني موريس.

وحاول لياو متابعة الكرة نفسها بعد عودتها من الحارس ولكن الدفاع تمكن من إبعاد تسديدته هذه المرة.

وأتى ديوجو جوتا بدلا من جواو بالينيا في الدقيقة 87.

وسرعان ما تدارك لياو خطأه، مسجلا الهدف السادس في الدقيقة 89 بعد تمريرة من نيفيز وعمل فردي رائع انتهى بتسديدة على يسار الحارس.

صدارة العاشرة

منتخب البرتغال فاز بأول مباراة على ليشتنشتاين بنتيجة 4-0، وشهدت تلك المباراة تحطيم كريستيانو رونالدو للرقم القياسي للمشاركات الدولية، حيث صار عميد لاعبي العالم بـ 197 مباراة، والآن وصل إلى المباراة رقم 198 ويتبقى له مباراتين على الوصول لـ 200 مشاركة دولية.

صاروخ ماديرا أيضا سجل هدفين في المباراة الماضية ليرفع رصيده إلى 120 هدفا دوليا، والآن إلى 122 هدفا من الهداف التاريخي للمنتخبات.

على الجانب الآخر تعادلت لوكسمبورج في المباراة الأولى مع سلوفاكيا دون أهداف.

في المجموعة ذاتها استفاقت أيسلندا من هزيمتها السابقة أمام البوسنة بنتيجة 3-0، وسحقت ليشتنشتاين بسبعة أهداف دون رد، فيما تغلب منتخب سلوفاكيا على البوسنة بهدفين دون رد.

بذلك يرفع منتخب البرتغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا، وتأتي البوسنة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بأفضلية المواجهات المباشرة على أيسلندا الرابع.

وفي المركز الخامس يأتي منتخب لوكسمبورج بنقطة واحدة، وتتذيل ليشتنشتاين المجموعة بلا نقاط.