مؤتمر ميكالي: الآن حان وقت الحلم.. تأهلنا رغم أرضية الملعب والجماهير المهووسة

أشاد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بلاعبيه بعد التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتعادلت مصر أمام مضيفتها زامبيا دون أهداف، لتعبر إلى النهائيات مستفيدة من فوزها ذهابًا 2-0 في القاهرة.

وقال ميكالي بعد الصعود: "أشكر اللاعبين الأبطال الذين كانوا عند حسن الظن، حققنا صعودا مستحقا أمام فريق شرس وعنيد خصوصا على ملعبه ووسط جمهوره المهووس بكرة القدم".

وأضاف: "قدمنا مباراتين رائعتين وحققنا هدف الصعود، وهي خطوة مهمة نحو حلم الأولمبياد".

وتابع: "الآن أستطيع أن أحلم أنا واللاعبون بالتتويج ببطولة إفريقيا، نعم، مصر تستطيع ولدينا جيل واعد".

وأكمل: "نعمل على إسعاد الجمهور المصري، بذلنا مجهودًا هائلًا ولا يزال ينتظرنا الكثير".

وأشار: "واجهنا صعوبات في مباراة الإياب أبرزها أرضية الملعب والجماهير الغفيرة، لكن اللاعبين كانوا أبطالًا ونفذوا المطلوب منهم، انتظروا جيلًا أولمبيًا قويًا".

وأتم: "أشكر وزارة الشباب والرياضة على توفير طائرة خاصة وكل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وخصوصا محمد بركات المشرف على المنتخب وكلمة السر في نجاح هذا الجيل، وأشكر جهازي المعاون".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا في ملحق الأولمبياد.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل.

وتسعى مصر للوصول إلى الأولمبياد للنسخة الثانية على التوالي بعد طوكيو 2020.

وسبق للبرازيلي ميكالي حصد الميدالية الذهبية مع بلاده في نسخة 2016 في ريو دي جانيرو.