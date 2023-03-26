مباشر كأس الرابطة - الزمالك (0)-(0) البنك الأهلي.. تبديل أول للإصابة

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق55. تبديل أول للإصابة بخروج رزاق سيسيه ودخول كريم بامبو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. ناصر منسي ينقذ تسديدة من على خط المرمى.

ق41. تسديدة من سيف فاروق جعفر تصطدم بدفاع البنك الأهلي وتخرج إلى ركنية.

ق40. هجمة مرتدة رائعة للزمالك تنتهي بتمريرة من سيد عبد الله إلى ناصر منسي الذي سدد في يد أبو جبل.

ق33. ركلة حرة ينفذها مصطفى شلبي فوق المرمى والتعادل السلبي لا يزال يسيطر.

ق5. انطلاقة من مصطفى شلبي الذي أرسل عرضية لسيف فاروق جعفر ويسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن أبو جبل يتألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل