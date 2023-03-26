انتهت كأس الرابطة - الزمالك (0)-(3) البنك الأهلي

الأحد، 26 مارس 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

الزمالك ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
انتهت في تصفيات يورو 2024 - البرتغال (6) - (0) لوكسمبورج.. مالطا (0) - (2) إيطاليا بسبب رفض استضافة إسرائيل.. إلغاء قرعة مونديال الشباب واحتمالية سحب التنظيم من إندونيسيا تشكيل إنبي - الطيب وميليج يقودان الهجوم أمام بيراميدز في كأس الرابطة

نهاية المباراة

ق91. جوووول الثالث للبنك الأهلي عن طريق أحمد ياسر بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من كريم بامبو أمام المرمى ليضعها في الشباك.

ق87. جوووول الثاني للبنك الأهلي عن طريق محمد هلال بعد تصرف غريب من دفاع الزمالك الذي ترك محمود قاعود وحيدا ليمرر لهلال أمام المرمى.

ق83. جووول أول للبنك الأهلي بعد خطأ قاتل من محمد أشرف روقا لينفرد كريم بامبو بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق81. دخول سامسون أكينولا بدلا من ناصر منسي.

ق66. دخول أحمد بلحاج بدلا من سيف فاروق جعفر.

ق61. تسديدة خطيرة من ناصر منسي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى.

ق58. تبديلان للزمالك بخروج سيد عبد الله وإبراهيما نداي ودخول عمر جابر ويوسف أسامة نبيه.

ق55. تبديل أول للإصابة بخروج رزاق سيسيه ودخول كريم بامبو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. ناصر منسي ينقذ تسديدة من على خط المرمى.

ق41. تسديدة من سيف فاروق جعفر تصطدم بدفاع البنك الأهلي وتخرج إلى ركنية.

ق40. هجمة مرتدة رائعة للزمالك تنتهي بتمريرة من سيد عبد الله إلى ناصر منسي الذي سدد في يد أبو جبل.

ق33. ركلة حرة ينفذها مصطفى شلبي فوق المرمى والتعادل السلبي لا يزال يسيطر.

ق5. انطلاقة من مصطفى شلبي الذي أرسل عرضية لسيف فاروق جعفر ويسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن أبو جبل يتألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

الزمالك البنك الأهلي كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
عبد المقصود: خسرنا المباراة خلال 10 دقائق.. وافتقدنا 12 لاعبا ضد البنك الأهلي بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة" أطاح بـ بيراميدز بركلات الترجيح.. إنبي آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الرابطة بثلاثية.. البنك الأهلي يحقق فوزه الأول تاريخيا ضد الزمالك ويقصيه من كأس الرابطة مدرب زامبيا: الآن سننتظر 5 سنوات أخرى.. كرة القدم مؤلمة وودعنا التصفيات في 15 دقيقة مؤتمر ميكالي: الآن حان وقت الحلم.. تأهلنا رغم أرضية الملعب والجماهير المهووسة انتهت كأس الرابطة - بيراميدز (1) 5-6 (1) إنبي.. تأهل الضيوف تشكيل إنبي - الطيب وميليج يقودان الهجوم أمام بيراميدز في كأس الرابطة
أخر الأخبار
بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة" 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
أطاح بـ بيراميدز بركلات الترجيح.. إنبي آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الرابطة 32 دقيقة | الكرة المصرية
توتنام يعلن رحيل كونتي عن تدريب الفريق.. والكشف عن بديله 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الزمالك يضرب بفارق 20 ويتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 50 دقيقة | كرة يد
بثلاثية.. البنك الأهلي يحقق فوزه الأول تاريخيا ضد الزمالك ويقصيه من كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
متى يلعب رونالدو مباراته الدولية رقم 200 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - 198+122.. رونالدو يواصل دفع الأرقام بعيدا في سداسية البرتغال ضد لوكسمبورج ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - لن تسجل.. إيطاليا تهزم مالطا وتحافظ على رقم عمره 30 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك