انتهت كأس الرابطة - الزمالك (0)-(3) البنك الأهلي

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

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نهاية المباراة

ق91. جوووول الثالث للبنك الأهلي عن طريق أحمد ياسر بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من كريم بامبو أمام المرمى ليضعها في الشباك.

ق87. جوووول الثاني للبنك الأهلي عن طريق محمد هلال بعد تصرف غريب من دفاع الزمالك الذي ترك محمود قاعود وحيدا ليمرر لهلال أمام المرمى.

ق83. جووول أول للبنك الأهلي بعد خطأ قاتل من محمد أشرف روقا لينفرد كريم بامبو بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق81. دخول سامسون أكينولا بدلا من ناصر منسي.

ق66. دخول أحمد بلحاج بدلا من سيف فاروق جعفر.

ق61. تسديدة خطيرة من ناصر منسي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى.

ق58. تبديلان للزمالك بخروج سيد عبد الله وإبراهيما نداي ودخول عمر جابر ويوسف أسامة نبيه.

ق55. تبديل أول للإصابة بخروج رزاق سيسيه ودخول كريم بامبو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. ناصر منسي ينقذ تسديدة من على خط المرمى.

ق41. تسديدة من سيف فاروق جعفر تصطدم بدفاع البنك الأهلي وتخرج إلى ركنية.

ق40. هجمة مرتدة رائعة للزمالك تنتهي بتمريرة من سيد عبد الله إلى ناصر منسي الذي سدد في يد أبو جبل.

ق33. ركلة حرة ينفذها مصطفى شلبي فوق المرمى والتعادل السلبي لا يزال يسيطر.

ق5. انطلاقة من مصطفى شلبي الذي أرسل عرضية لسيف فاروق جعفر ويسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن أبو جبل يتألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل