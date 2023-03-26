مباشر تصفيات يورو 2024 - البرتغال (5) - (0) لوكسمبورج.. مالطا (0) - (2) إيطاليا.. جوووول من البديلين

الأحد، 26 مارس 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال وليختنشتاين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي مالطا ضد إيطاليا، والبرتغال ضد لوكسمبورج ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024.

...............

البرتغال (5) - (0) لوكسمبورج

أخبار متعلقة:
بسبب رفض استضافة إسرائيل.. إلغاء قرعة مونديال الشباب واحتمالية سحب التنظيم من إندونيسيا تصفيات يورو 2024 - ثنائية كين وساكا تقود إنجلترا للفوز على أوكرانيا تشكيل إيطاليا - 8 تغييرات أمام مالطا.. نيونتو أساسي بجوار ريتيجي تشكيل البرتغال - رونالدو يقود الهجوم وثلاثي في الدفاع ضد لوكسمبورج

ق 77 جووووول البديلان يتحركان بسرعة.. أوتافيو يسجل برأسية بعد عرضية من لياو

ق 75 رافاييل لياو وأوتافيو بدلا من برونو فيرنانديز وجواو فيليكس

ق 64 جونكالو راموس وروبن نيفيز بدلا من كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا

ق 57 سقوط رونالدو داخل منطقة الجزاء.. ولكن بطاقة صفراء للتمثيل

استراحة

ق 35 دانيلو بيريرا يسجل ولكن الراية تلغي الخامس

ق 31 جووووول رونالدو يسجل الرابع.. هدفه الدولي رقم 122 بعد تمريرة من برونو فيرنانديز

ق 18 جووووول البرتغال لا تتوقف.. برناردو سيلفا يسجل بالرأس بعد عرضية من جواو بالينيا

ق 15 جوووووول جواو فيليكس يسجل الثاني سريعا من صناعة برناردو سيلفا

ق 9 جووووول كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الدولي رقم 121 بعد تمريرة من نونو مينديش

ق 7 تسديدة من فينسنت ثيل لاعب لوكسمبورج ولكن تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

منتخب البرتغال فاز بأول مباراة على ليشتنشتاين بنتيجة 4-0.

كريستيانو رونالدو حطم الرقم القياسي للمشاركات الدولية وصار عميد لاعبي العالم بـ 197 مباراة.

صاروخ ماديرا أيضا سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 120 هدفا دوليا.

أما لوكسمبورج فتعادلت في المباراة الأولى مع سلوفاكيا دون أهداف.

في المجموعة ذاتها استفاقت أيسلندا من هزيمتها السابقة أمام البوسنة بنتيجة 3-0، وسحقت ليشتنشتاين بسبعة أهداف دون رد.

وفي الوقت ذاته يلعب منتخب البوسنة مع سلوفاكيا.

...............

مالطا (0) - (2) إيطاليا

ق 67 جيانلوكا سكاماكا وماركو فيراتي بدلا من ماتيو ريتيجي وساندرو تونالي

ق 46 ماتيو دارميان بدلا من جيوفاني دي لورينزو

استراحة

ق 31 فينشنزو جريفو يتلقى تمريرة ويسدد ولكن الحارس هنري بونيلو يتصدى ببراعة.. اللاعب يطالب بركلة جزاء

ق 29 الهدف يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 27 جووووول ماتيو بيسينا يسجل الثاني بعد تمريرة من ساندرو تونالي

ق 22 فينشنزو جريفو بدلا من ويلفريد جنونتو لاعب ليدز يونايتد

ق 15 جوووووول ماتيو ريتيجي يسجل الأول للأزوري بعد تمريرة من ساندرو تونالي

ق 5 هدف مالطا يضيع من ألكساندر ساتاريانو بعد تألق دوناروما وتصديه لهدف محقق

بداية المباراة

منتخب إيطاليا خسر المباراة الأولى أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

منتخب مالطا خسر أيضا مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية بنفس النتيجة.

إنجلترا على صدارة المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط حيث فازت اليوم على أوكرانيا 2-0.

منتخب إيطاليا تصفيات يورو 2024 منتخب مالطا منتخب البرتغال لوكسمبورج
نرشح لكم
تصفيات يورو 2024 - ثنائية كين وساكا تقود إنجلترا للفوز على أوكرانيا تشكيل البرتغال - رونالدو يقود الهجوم وثلاثي في الدفاع ضد لوكسمبورج تشكيل إيطاليا - 8 تغييرات أمام مالطا.. نيونتو أساسي بجوار ريتيجي روسيا تهزم العراق وديا في أول مباراة على أرضها منذ عام ونصف.. ورقم قياسي يتحقق تصفيات يورو 2024 - كازاخستان تقلب النتيجة على الدنمارك رغم ثنائية "هالاند الجديد" التشكيل - تشيلويل وماديسون يعودان لـ إنجلترا.. وثلاثي البريميرليج يقود أوكرانيا في تصفيات اليورو كومان يعلن عودة جاكبو ودي ليخت.. ويطالب لاعبيه باكتساح جبل طارق بعد خضوعه لعملية جراحية.. مانشستر سيتي يعلن غياب فودين عن مواجهة ليفربول
أخر الأخبار
مدرب زامبيا: الآن سننتظر 5 سنوات أخرى.. كرة القدم مؤلمة وودعنا التصفيات في 15 دقيقة 51 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر ميكالي: الآن حان وقت الحلم.. تأهلنا رغم أرضية الملعب والجماهير المهووسة ساعة | منتخب مصر
مباشر كأس الرابطة - الزمالك (0)-(0) البنك الأهلي.. تبديلان للزمالك ساعة | الكرة المصرية
مباشر تصفيات يورو 2024 - البرتغال (5) - (0) لوكسمبورج.. مالطا (0) - (2) إيطاليا.. جوووول من البديلين ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0) (0) إنبي.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
بسبب رفض استضافة إسرائيل.. إلغاء قرعة مونديال الشباب واحتمالية سحب التنظيم من إندونيسيا ساعة | آسيا
تشكيل إنبي - الطيب وميليج يقودان الهجوم أمام بيراميدز في كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
تصفيات يورو 2024 - ثنائية كين وساكا تقود إنجلترا للفوز على أوكرانيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك