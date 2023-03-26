مباشر تصفيات يورو 2024 - البرتغال (5) - (0) لوكسمبورج.. مالطا (0) - (2) إيطاليا.. جوووول من البديلين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي مالطا ضد إيطاليا، والبرتغال ضد لوكسمبورج ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024.

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البرتغال (5) - (0) لوكسمبورج

ق 77 جووووول البديلان يتحركان بسرعة.. أوتافيو يسجل برأسية بعد عرضية من لياو

ق 75 رافاييل لياو وأوتافيو بدلا من برونو فيرنانديز وجواو فيليكس

ق 64 جونكالو راموس وروبن نيفيز بدلا من كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا

ق 57 سقوط رونالدو داخل منطقة الجزاء.. ولكن بطاقة صفراء للتمثيل

استراحة

ق 35 دانيلو بيريرا يسجل ولكن الراية تلغي الخامس

ق 31 جووووول رونالدو يسجل الرابع.. هدفه الدولي رقم 122 بعد تمريرة من برونو فيرنانديز

ق 18 جووووول البرتغال لا تتوقف.. برناردو سيلفا يسجل بالرأس بعد عرضية من جواو بالينيا

ق 15 جوووووول جواو فيليكس يسجل الثاني سريعا من صناعة برناردو سيلفا

ق 9 جووووول كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الدولي رقم 121 بعد تمريرة من نونو مينديش

ق 7 تسديدة من فينسنت ثيل لاعب لوكسمبورج ولكن تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

منتخب البرتغال فاز بأول مباراة على ليشتنشتاين بنتيجة 4-0.

كريستيانو رونالدو حطم الرقم القياسي للمشاركات الدولية وصار عميد لاعبي العالم بـ 197 مباراة.

صاروخ ماديرا أيضا سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 120 هدفا دوليا.

أما لوكسمبورج فتعادلت في المباراة الأولى مع سلوفاكيا دون أهداف.

في المجموعة ذاتها استفاقت أيسلندا من هزيمتها السابقة أمام البوسنة بنتيجة 3-0، وسحقت ليشتنشتاين بسبعة أهداف دون رد.

وفي الوقت ذاته يلعب منتخب البوسنة مع سلوفاكيا.

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مالطا (0) - (2) إيطاليا

ق 67 جيانلوكا سكاماكا وماركو فيراتي بدلا من ماتيو ريتيجي وساندرو تونالي

ق 46 ماتيو دارميان بدلا من جيوفاني دي لورينزو

استراحة

ق 31 فينشنزو جريفو يتلقى تمريرة ويسدد ولكن الحارس هنري بونيلو يتصدى ببراعة.. اللاعب يطالب بركلة جزاء

ق 29 الهدف يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 27 جووووول ماتيو بيسينا يسجل الثاني بعد تمريرة من ساندرو تونالي

ق 22 فينشنزو جريفو بدلا من ويلفريد جنونتو لاعب ليدز يونايتد

ق 15 جوووووول ماتيو ريتيجي يسجل الأول للأزوري بعد تمريرة من ساندرو تونالي

ق 5 هدف مالطا يضيع من ألكساندر ساتاريانو بعد تألق دوناروما وتصديه لهدف محقق

بداية المباراة

منتخب إيطاليا خسر المباراة الأولى أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

منتخب مالطا خسر أيضا مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية بنفس النتيجة.

إنجلترا على صدارة المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط حيث فازت اليوم على أوكرانيا 2-0.