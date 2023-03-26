انتهت في تصفيات يورو 2024 - البرتغال (6) - (0) لوكسمبورج.. مالطا (0) - (2) إيطاليا

الأحد، 26 مارس 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال وليختنشتاين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي مالطا ضد إيطاليا، والبرتغال ضد لوكسمبورج ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024.

...............

البرتغال (6) - (0) لوكسمبورج

أخبار متعلقة:
بسبب رفض استضافة إسرائيل.. إلغاء قرعة مونديال الشباب واحتمالية سحب التنظيم من إندونيسيا تشكيل البرتغال - رونالدو يقود الهجوم وثلاثي في الدفاع ضد لوكسمبورج تصفيات يورو 2024 - ثنائية كين وساكا تقود إنجلترا للفوز على أوكرانيا تشكيل إيطاليا - 8 تغييرات أمام مالطا.. نيونتو أساسي بجوار ريتيجي

ق 89 جوووووول لياو يعوض خطأه سريعا.. السادس بعد تمريرة من نيفيز وعمل فردي رائع انتهى بتسديدة على يسار الحارس

ق 87 ديوجو جوتا بدلا من جواو بالينيا

ق 85 اووووه لياو يهدر ركلة الجزاء.. الحارس أنتوني موريس يتصدى.. واللاعب يحاول متابعتها مرة أخرى ولكن يبعدها الدفاع هذه المرة

ق 84 ركلة جزاء للبرتغال بعد سقوط لياو

ق 83 تسديدة من روبن نيفيز ولكن تصطدم بالعارضة

ق 77 جووووول البديلان يتحركان بسرعة.. أوتافيو يسجل برأسية بعد عرضية من لياو

ق 75 رافاييل لياو وأوتافيو بدلا من برونو فيرنانديز وجواو فيليكس

ق 64 جونكالو راموس وروبن نيفيز بدلا من كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا

ق 57 سقوط رونالدو داخل منطقة الجزاء.. ولكن بطاقة صفراء للتمثيل

استراحة

ق 35 دانيلو بيريرا يسجل ولكن الراية تلغي الخامس

ق 31 جووووول رونالدو يسجل الرابع.. هدفه الدولي رقم 122 بعد تمريرة من برونو فيرنانديز

ق 18 جووووول البرتغال لا تتوقف.. برناردو سيلفا يسجل بالرأس بعد عرضية من جواو بالينيا

ق 15 جوووووول جواو فيليكس يسجل الثاني سريعا من صناعة برناردو سيلفا

ق 9 جووووول كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الدولي رقم 121 بعد تمريرة من نونو مينديش

ق 7 تسديدة من فينسنت ثيل لاعب لوكسمبورج ولكن تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

منتخب البرتغال فاز بأول مباراة على ليشتنشتاين بنتيجة 4-0.

كريستيانو رونالدو حطم الرقم القياسي للمشاركات الدولية وصار عميد لاعبي العالم بـ 197 مباراة.

صاروخ ماديرا أيضا سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 120 هدفا دوليا.

أما لوكسمبورج فتعادلت في المباراة الأولى مع سلوفاكيا دون أهداف.

في المجموعة ذاتها استفاقت أيسلندا من هزيمتها السابقة أمام البوسنة بنتيجة 3-0، وسحقت ليشتنشتاين بسبعة أهداف دون رد.

وفي الوقت ذاته يلعب منتخب البوسنة مع سلوفاكيا.

...............

مالطا (0) - (2) إيطاليا

ق 69 جيانلوكا سكاماكا يتلقى التمريرة ويسدد ولكن الحارس هنري بونيلو يتألق في الإبعاد

ق 67 جيانلوكا سكاماكا وماركو فيراتي بدلا من ماتيو ريتيجي وساندرو تونالي

ق 46 ماتيو دارميان بدلا من جيوفاني دي لورينزو

استراحة

ق 31 فينشنزو جريفو يتلقى تمريرة ويسدد ولكن الحارس هنري بونيلو يتصدى ببراعة.. اللاعب يطالب بركلة جزاء

ق 29 الهدف يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 27 جووووول ماتيو بيسينا يسجل الثاني بعد تمريرة من ساندرو تونالي

ق 22 فينشنزو جريفو بدلا من ويلفريد جنونتو لاعب ليدز يونايتد

ق 15 جوووووول ماتيو ريتيجي يسجل الأول للأزوري بعد تمريرة من ساندرو تونالي

ق 5 هدف مالطا يضيع من ألكساندر ساتاريانو بعد تألق دوناروما وتصديه لهدف محقق

بداية المباراة

منتخب إيطاليا خسر المباراة الأولى أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

منتخب مالطا خسر أيضا مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية بنفس النتيجة.

إنجلترا على صدارة المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط حيث فازت اليوم على أوكرانيا 2-0.

منتخب إيطاليا تصفيات يورو 2024 منتخب مالطا منتخب البرتغال لوكسمبورج
نرشح لكم
متى يلعب رونالدو مباراته الدولية رقم 200 تصفيات يورو 2024 - 198+122.. رونالدو يواصل دفع الأرقام بعيدا في سداسية البرتغال ضد لوكسمبورج تصفيات يورو 2024 - لن تسجل.. إيطاليا تهزم مالطا وتحافظ على رقم عمره 30 عاما تصفيات يورو 2024 - ثنائية كين وساكا تقود إنجلترا للفوز على أوكرانيا تشكيل البرتغال - رونالدو يقود الهجوم وثلاثي في الدفاع ضد لوكسمبورج تشكيل إيطاليا - 8 تغييرات أمام مالطا.. نيونتو أساسي بجوار ريتيجي روسيا تهزم العراق وديا في أول مباراة على أرضها منذ عام ونصف.. ورقم قياسي يتحقق تصفيات يورو 2024 - كازاخستان تقلب النتيجة على الدنمارك رغم ثنائية "هالاند الجديد"
أخر الأخبار
توتنام يعلن رحيل كونتي عن تدريب الفريق.. والإعلان عن بديله 25 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الزمالك يضرب بفارق 20 ويتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 15 دقيقة | كرة يد
بثلاثية.. البنك الأهلي يحقق فوزه الأول تاريخيا ضد الزمالك ويقصيه من كأس الرابطة 24 دقيقة | الكرة المصرية
متى يلعب رونالدو مباراته الدولية رقم 200 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - 198+122.. رونالدو يواصل دفع الأرقام بعيدا في سداسية البرتغال ضد لوكسمبورج 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - لن تسجل.. إيطاليا تهزم مالطا وتحافظ على رقم عمره 30 عاما 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب زامبيا: الآن سننتظر 5 سنوات أخرى.. كرة القدم مؤلمة وودعنا التصفيات في 15 دقيقة ساعة | منتخب مصر
مؤتمر ميكالي: الآن حان وقت الحلم.. تأهلنا رغم أرضية الملعب والجماهير المهووسة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك