مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0) (0) إنبي.. الشوط الثاني
الأحد، 26 مارس 2023 - 20:49
كتب : FilGoal
يستقبل بيراميدز نظيره إنبي في ملعب الدفاع الجوي بدور الستة عشر لكأس الرابطة المصرية.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا
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ق.46 محمد ناصر يسدد كرة أعلى مرمى بيراميدز
بداية الشوط الثاني
ق.46 دخول وليد الكرتي في صفوف بيراميدز بدلا من محمود العربي
نهاية الشوط الأول
ق.+47 تسديدة قوية من ديان ميلينج يتصدى لها دعدور
ق.42 أحمد سامي يتدخل بقوة في البلعوطي والأخير يحصل على مخالفة
ق.40 غضب عارم من باتشيكو ويدخل أرض الملعب للاعتراض ويحصل على إنذار
ق.35 عرضية من كريم حافظ ورأسية الجباس يتصدى لها البلعوطي ويتابعها أوكا خارج المرمى
ق.15 لا فرص حقيقية حتى اللحظة
بداية المباراة
تأخر دخول اللاعبين إلى أرض الملعب
المباراة تنطلق في التاسعة والربع مساءً
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