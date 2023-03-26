مباشر كأس الرابطة - بيراميدز ضد إنبي

الأحد، 26 مارس 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنبي

يستقبل بيراميدز نظيره إنبي في ملعب الدفاع الجوي بدور الستة عشر لكأس الرابطة المصرية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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المباراة تنطلق في التاسعة والربع مساءً

إنبي كأس الرابطة بيراميدز
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