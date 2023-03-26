انتهت كأس الرابطة - بيراميدز (1) 5-6 (1) إنبي.. تأهل الضيوف

يستقبل بيراميدز نظيره إنبي في ملعب الدفاع الجوي بدور الستة عشر لكأس الرابطة المصرية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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نهاية المباراة بتأهل إنبي

الركلة السابعة لـ إنبي: رفيق كابو يسجل

الركلة السابعة لـ بيراميدز: محمد الشيبي يهدر والبلعوطي يتصدى

الركلة السادسة لـ إنبي: صلاح زايد يسجل

الركلة السادسة لـ بيراميدز: أحمد فتحي يسجل

الركلة الخامسة لـ إنبي: أحمد كالوشا يسجل

الركلة الخامسة لـ بيراميدز: أحمد سامي يسجل

الركلة الرابعة لـ إنبي: أحمد أمين قفة يسجل

الركلة الرابعة لـ بيراميدز: أحمد توفيق يسجل

الركلة الثالثة لـ إنبي: محمد حامد يسجل

الركلة الثالثة لـ بيراميدز: كريم حافظ يهدر في العارضة

الركلة الثانية لـ إنبي: أحمد يوسف يهدر في العارضة

الركلة الثانية لـ بيراميدز: وليد الكرتي يسجل

الركلة الأولى لـ إنبي: علي فوزي يسجل بانينكا

الركلة الأولى لـ بيراميدز: عبد الله السعيد يسجل

نهاية التسعين دقيقة والانتقال إلى ركلات الترجيح

ق.89 جوووول كريم حافظ يسجل التعادل لـ بيراميدز

ق.87 دخول أوجو صامويل بدلا من محمد صادق

ق.85 جوووول إنبي يسجل الهدف الأول بواسطة محمد ناصر مودي

ق.83 رأسية من كالوشا تجاور قائم بيراميدز

ق.73 دخول عبد الله السعيد بدلا من عبد الله مجدي

ق.60 دخول محمود جمال بدلا من الجباس

ق.59 تسديدة من الجباس يتصدى لها البلعوطي

ق.57 دخول رفيق كابو في صفوف إنبي بدلا من ديان ميليج

ق.46 محمد ناصر يسدد كرة أعلى مرمى بيراميدز

بداية الشوط الثاني

ق.46 دخول وليد الكرتي في صفوف بيراميدز بدلا من محمود العربي

نهاية الشوط الأول

ق.+47 تسديدة قوية من ديان ميلينج يتصدى لها دعدور

ق.42 أحمد سامي يتدخل بقوة في البلعوطي والأخير يحصل على مخالفة

ق.40 غضب عارم من باتشيكو ويدخل أرض الملعب للاعتراض ويحصل على إنذار

ق.35 عرضية من كريم حافظ ورأسية الجباس يتصدى لها البلعوطي ويتابعها أوكا خارج المرمى

ق.15 لا فرص حقيقية حتى اللحظة

بداية المباراة

تأخر دخول اللاعبين إلى أرض الملعب

المباراة تنطلق في التاسعة والربع مساءً