بسبب رفض استضافة إسرائيل.. إلغاء قرعة مونديال الشباب واحتمالية سحب التنظيم من إندونيسيا

تعيش بطولة كأس العالم للشباب 2023 وضعًا ضبابيًا، سبب رفض الدولة المنظمة إندونيسيا استضافة منتخب إسرائيل.

وتأهلت إسرائيل لكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخها، لترتفع المطالبات في إندونيسيا بعدم استضافة المنتخب الممثل لكيان الاحتلال.

وكان مقررًا أن تُسحَب قُرعة البطولة يوم الجمعة المقبل، قبل أن يتم إلغائها في انتظار قرار بشأن النهائيات.

وصرّح واين كوستر حاكم مقاطعة بالي الإندونيسية أنه يرفض استضافة منتخب إسرائيل.

وشهدت شوارع إندونيسيا احتجاجات في الفترة الماضية للتعبير عن رفض استضافة إسرائيل خلال البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 20 مايو وتستمر حتى 11 يونيو في 6 مدن إندونيسية مختلفة.

وخاطب كوستر حاكم بالي وزارة الشباب والرياضة في بلاده لمطالبتهم بعدم استضافة إسرائيل.

وصرّح أريا سينولينجا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم: "أخشى أنه لو فقدت إندونيسيا حق تنظيم البطولة، فسيتم عزل إندونيسيا كرويًا عن العالم".

وتعرضت إندونيسيا للإيقاف عن أي أنشطة كروية سابقًا حتى مايو 2016 بسبب التدخُل الحكومي.

وتأهلت إندونيسيا للمشاركة في البطولة بصفتها الدولة المضيفة، وهو أول ظهور لها منذ نسخة 1979.

وتعرف البطولة حضورًا عربيًا ممثلًا في العراق وتونس.