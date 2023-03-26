تصفيات يورو 2024 - ثنائية كين وساكا تقود إنجلترا للفوز على أوكرانيا

الأحد، 26 مارس 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

حقق منتخب إنجلترا انتصاره الثاني على التوالي بالفوز على أوكرانيا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

المباراة أقيمت على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وسجل ثنائية إنجلترا في المباراة كل من هاري كين وبوكايو ساكا.

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الفوز رفع رصيد إنجلترا للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة.

وشهدت المباراة تكريم هاري كين الذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 54 هدفا متخطيا واين روني صاحب الـ 53 هدفا وقبل أن يسجل كين الهدف الـ 55 في المباراة.

التشكيل

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بثلاثي هجومي مكون من جيمس ماديسون وهاري كين وبوكايو ساكا.

تقدم هاري كين بالهدف الأول لإنجلترا بعد هجمة بدأها بنفسه بتمريرة رائعة نحو ساكا ليدخل منطقة الجزاء ويستقبل عرضية ساكا بقدمه في الشباك.

وأضاف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسيحل منتخب إنجلترا ضيفا في مباراته المقبلة ضد مالطا يوم الجمعة المقبلة

وسيلعب منتخب إيطاليا ضد مالطا بعد قليل في مباراة أخرى بنفس المجموعة.

سلوفينا × سان مارينو

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن مباريات المجموعة الثامنة حقق منتخب سلوفينا الفوز على سان ماريو بهدفين دون مقابل.

تقدم بينجامين سيكو لسلوفاكينيا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 56.

وبعد أربع دقائق أضاف منتخب سلوفينا الهدف الثاني عن طريق روبيرتو دي مايو بالخطأ في مرمى فريقه.

أيسلندا × ليختنشتاين

وفاز منتخب إيسلندا خارج ملعبه على ليختنشتاين بسبعة أهداف دون مقابل.

الشوط الأول انتهى بتقدم إيسلندا بهدفين قبل أن يضيف خمسة أهداف في الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد إيسلندا للنقطة الثالثة ليتصدر المجموعة مؤقتا.

إنجلترا أوكرانيا تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024
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