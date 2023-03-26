تشكيل البنك الأهلي - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وأبو جبل يحرس المرمى

أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة اليوناني بابا فاسيليو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك.

ويلعب البنك الأهلي ضد الزمالك في ثمن نهائي كأس الرابطة في التاسعة والربع من مساء اليوم على استاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: إسحاق يعقوبو - محمود الجزار - سعيدو سيمبوري - أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال

خط الهجوم : رزاق سيسيه - باسم مرسي - موسى دياوارا

دكة البدلاء: أحمد صبحي - محمود سيد - محمود قاعود - كريم بامبو - عاصم صلاح - أحمد سعيد - أحمد ياسين - أحمد ياسر - محمد بسيوني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 26 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

يلتقي الفريقان للمرة السادسة في تاريخهما، والثانية هذا الموسم، حيث فاز الزمالك في الأسبوع السابع من الدوري بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 96.

ولم يسبق للبنك الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك، حيث فاز 3 مرات وتعادلا في مباراتين.