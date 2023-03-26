تشكيل بيراميدز - الجباس مهاجم أمام إنبي.. والسعيد والكرتي على مقاعد البدلاء

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار مواجهات كأس الرابطة.

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء اليوم بملعب الدفاع في ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة.

تواصل غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة، وانضمام عددا من اللاعبين الشباب لتعويض غياب الدوليين في منتخبي مصر الأول والأولمبي.

ويضم منتخب مصر الأول كل من: أحمد الشناوي – أسامة جلال – علي جبر – محمد حمدي – مصطفى فتحي.

فيما سافر كل من: إبراهيم عادل ومحمود صابر لـ زامبيا لخوض إياب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

ويغيب عن الفريق أيضا شريف إكرامي ومحمود عبد العاطي وإسلام عيسى وفاخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف وأحمد سامي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمود العربي أوكا - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس

دكة البدلاء: يوسف نادر - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمد سامي - محمود جمال - عبد الرحمن جودة