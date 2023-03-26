تشكيل البرتغال - رونالدو يقود الهجوم وثلاثي في الدفاع ضد لوكسمبورج
الأحد، 26 مارس 2023 - 20:15
كتب : FilGoal
أعلن روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد لوكسمبورج.
ويحل منتخب البرتغال ضيفا على لوكسمبورج في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.
وشهد التشكيل وجود كريستيانو رونالدو في خط الهجوم بجانب جواو فيليكس، كما يدفع مارتينيز بثلاثي في خط الدفاع.
وجاء تشكيل البرتغال بالكامل كالتالي:
الحارس: روي باتريشيو.
الدفاع: دانيلو - روبن دياز - أنطونيو سيلفا.
الوسط: دييجو دالوت - برونو فيرنانديز - بالينيا - برنادرو سيلفا - نونو مينديز.
الهجوم: كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.
وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز في مباراته الأولى ضد ليختنشتاين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما تعادل لوكسمبورج مع سلوفاكيا بدون أهداف.
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