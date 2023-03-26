تشكيل إيطاليا - 8 تغييرات أمام مالطا.. نيونتو أساسي بجوار ريتيجي

أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن تشكيل بلاده لمواجهة مالطا في الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024.

وشهد التشكيل 8 تغييرات دفعة واحدة عن الذي واجه إنجلترا قبل أيام.

ويبدأ الشاب ويلفريد نيونتو لاعب ليدز يونايتد في خط الهجوم، كما يظهر ماتيو بوليتانو بجوار ماتيو ريتيجي.

ويشارك الشاب الآخر جيورجيو سكالفيني لاعب أتالانتا في عمق الدفاع بجوار أليسيو رومانيويلي.

وتتواجد إيطاليا في المجموعة الثالثة، وقد بدأت مشوار التصفيات بالفوز 2-1 على إنجلترا.

وتضم المجموعة أيضًا مقدونيا الشمالية وأوكرانيا.

وتقام المباراة أمام مالطا في الملعب الوطني بمدينة تاكالي المالطية.

تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - جيورجيو سكالفيني - أليسيو رومانيولي - إيمرسون بالميري

الوسط: ماتيو بيسينا - بريان كريستانتي - ساندرو تونالي

الهجوم: ماتيو بوليتانو - ماتيو ريتيجي - ويلفريد نيونتو