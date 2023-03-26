تشكيل إيطاليا - 8 تغييرات أمام مالطا.. نيونتو أساسي بجوار ريتيجي
الأحد، 26 مارس 2023 - 20:08
كتب : FilGoal
أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن تشكيل بلاده لمواجهة مالطا في الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024.
وشهد التشكيل 8 تغييرات دفعة واحدة عن الذي واجه إنجلترا قبل أيام.
ويبدأ الشاب ويلفريد نيونتو لاعب ليدز يونايتد في خط الهجوم، كما يظهر ماتيو بوليتانو بجوار ماتيو ريتيجي.
ويشارك الشاب الآخر جيورجيو سكالفيني لاعب أتالانتا في عمق الدفاع بجوار أليسيو رومانيويلي.
𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘦𝘳𝘴
Gli 11 #Azzurri 💙 scelti dal Ct Mancini per#Malta 🇲🇹 🆚 #Italia 🇮🇹
⏱️ Oggi, ore 20.45
🏟️ National Stadium Ta' Qali
📺 In diretta su #Rai1 #MaltaItalia #MalIta #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/D5xpQ31mwl— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 26, 2023
وتتواجد إيطاليا في المجموعة الثالثة، وقد بدأت مشوار التصفيات بالفوز 2-1 على إنجلترا.
وتضم المجموعة أيضًا مقدونيا الشمالية وأوكرانيا.
وتقام المباراة أمام مالطا في الملعب الوطني بمدينة تاكالي المالطية.
تشكيل إيطاليا:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - جيورجيو سكالفيني - أليسيو رومانيولي - إيمرسون بالميري
الوسط: ماتيو بيسينا - بريان كريستانتي - ساندرو تونالي
الهجوم: ماتيو بوليتانو - ماتيو ريتيجي - ويلفريد نيونتو