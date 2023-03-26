تشكيل الزمالك - الونش مع شبانة في قلب الدفاع أمام البنك الأهلي.. ومنسي مهاجما

الأحد، 26 مارس 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

هدف زيزو - الزمالك ضد الترجي

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويقود الفريق فنيا في لقاء اليوم كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي.

وتواجد محمود حمدي الونش ومحمود شبانة وناصر منسي وإبراهيما نداي في التشكيل الأساسي للزمالك.

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ويغيب الخماسي محمود عبد الرازق شيكابالا، وحمزة المثلوثي، ونبيل عماد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي عن قائمة الزمالك.

بجانب أحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح ومحمد صبحي للتواجد مع منتخب مصر الأول في التوقف الدولي، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي، و سيف الدين الجزيري للتواجد في قائمة منتخب تونس

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود شبانة – سيد عبد الله

خط الوسط: محمد أشرف روقا – عمرو السيسي – سيف جعفر

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – إبراهيما نداي.

دكة البدلاء: محمد نديم - مصطفى الزناري - عمر جابر - محمد حسام "بيسو" - أحمد عبد الرحيم "ايشو" - أحمد بلحاج - عبد الله محمد - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 26 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

يلتقي الفريقان للمرة السادسة في تاريخهما، والثانية هذا الموسم، حيث فاز الزمالك في الأسبوع السابع من الدوري بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 96.

ولم يسبق للبنك الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك، حيث فاز 3 مرات وتعادلا في مباراتين.

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