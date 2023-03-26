مهمة أولى ناجحة.. منتخب مصر الأولمبي يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عاما

حسم منتخب مصر الأولمبي تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد التعادل في إياب المرحلة الثالثة من التصفيات أمام زامبيا دون أهداف.

وانتصر منتخب مصر ذهابا بهدفين دون رد سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

وبذلك يتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا في ملحق الأولمبياد.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل.

التشكيل

تواجد محمود صابر في التشكيل الأساسي على حساب محمود محمود جهاد الذي سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمد شحاتة

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد

دكة البدلاء: علي الجابري - محمد مغربي - محمود جهاد - عربي بدر - عماد ميهوب - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن عاطف

تشكيل مصر الأولمبي - تغيير وحيد من ميكالي أمام زامبيا 🇪🇬 pic.twitter.com/8A3fMFaeGS — FilGoal (@FilGoal) March 26, 2023

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الزامبي عن ارتداء المنتخب المصري الزي التقليدي: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء. بينما يرتدى الحارس اللون الأصفر كاملا.

في المقابل ارتدى زامبيا الزي البرتقالي ويكون لون الشورت أسود ويرتدي حارس زامبيا اللون الأزرق كاملا.

أحداث المباراة

جاء التهديد الأول في المباراة لمنتخب مصر في الدقيقة العاشرة بتسديدة من إبراهيم عادل ولكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وعاد إبراهيم عادل ليخترق دفاع زامبيا ويلعب عرضية يبعدها الحارس وتصل إلى محمد شحاتة الذي سدد بقوة لترتطم بالدفاع وتخرج ركنية مع الدقيقة 15.

وتوقف اللعب بعدها بسبب إصابة حمزة علاء لمدة ثلاث دقائق قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

أولى فرص زامبيا كانت في الدقيقة 20 بعد عرضية من ماشاتا قائد زامبيا وتسديدة من ريكي باندا تصدى لها حمزة علاء.

سدد بعدها محمد أشرف من ركلة حرة مع الدقيقة 34 ولكنها جاءت فوق العارضة.

رد منتخب زامبيا بتسديدة بعيدة من مفاندي ولكنها جاءت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وحاول أصحاب الأرض المباغتة مع بداية الشوط الثاني فلعب ماشاتا كرة عرضية كادت أن تغالط حمزة علاء ولكنه أنقذها بصعوبة في الدقيقة 46.

رد منتخب مصر بتمريرة من أسامة فيصل إلى محمود صابر في الدقيقة 53 ولكن حارس زامبيا يخرج من مرماه ليمسك الكرة.

سدد بعدها موتالي في الدقيقة 55 ولكنها جاءت فوق العارضة.

وتدخل ميكالي في الدقيقة 59 بدخول محمود جهاد وأحمد عاطف في مكان مصطفى سعد ومحمود صابر.

وعاد هابي نسيكو لاعب زامبيا ليسدد في الدقيقة 69 من خارج منطقة الجزاء ولكن حمزة علاء نجح في التصدي.

وتدخل ميكالي مجددا في الدقيقة 80 بدخول عماد ميهوب ومحمد مغربي في مكان إبراهيم عادل ومحمد أشرف.

واستمرت محاولات منتخب زامبيا من التسديدات البعيدة فسدد موتالي بقوة في الدقيقة 85 لتصطدم بأحد لاعبي منتخب مصر وتغير اتجاهها ولكن حمزة علاء نجح في التصدي لها.

وأجرى ميكالي تغييره الأخير في الدقيقة 90 بدخول عربي بدر بدلا من أسامة فيصل.

ولم تسفر المباراة عن جديد لتنتهي بالتعادل السلبي ويتأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا تحت 23 عاما.