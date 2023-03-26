روسيا تهزم العراق وديا في أول مباراة على أرضها منذ عام ونصف.. ورقم قياسي يتحقق

فاز منتخب روسيا على نظيره العراقي وديًا بهدفين دون رد في ملعب جازبروم أرينا بمدينة سانت بطرسبرج.

ويعد ذلك اللقاء هو الأول لمنتخب روسيا على أرضه منذ غزو الأراضي الأوكرانية.

وسجّلت روسيا هدفها الأول بواسطة أنتون ميرانتشوك في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

ثم أضاف الشاب سيرجي بينيايف هدف المباراة الثانية في الدقيقة 58.

جناح لوكوموتيف موسكو صاحب الـ 18 عامًا و4 أشهر و24 يومًا بات أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب روسيا على الإطلاق.

وعرفت اللحظات الأخيرة من المباراة إشهار بطاقة حمراء في وجه دالير كوزيايف لاعب روسيا.

وحضر 23 ألفًا و818 مشجعًا في مدرجات جازبروم أرينا الذي تصل سعته الإجمالية إلى 68 ألف مشجع.

ولم تكن روسيا قد خاضت مباراة على ملعبها منذ نوفمبر 2021 عندما تغلبت على قبرص 6-0 في تصفيات كأس العالم.

ومع الغزو على الأرضي الأوكرانية، فرض الاتحادين الدولي والأوروبي عقوبات صارمة بالإيقاف واستبعاد روسيا من المنافسات الدولية.

واكتفت روسيا منذ وقتها بمواجهة منتخبات آسيوية، إذ فازت على قيرجيزستان، ثم تعادلت أمام طاجسكتان وأوزبكستان وإيران، وأخيرًا العراق.

ويستعد الاتحاد الروسي إلى الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي ليتمكن من المنافسة في محافل رسمية.