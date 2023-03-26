اللقب الأول بعد عام.. كريم عبد الجواد بطلا لمنافسات أوبتاسيا المفتوحة

الأحد، 26 مارس 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

كريم عبد الجواد يحتفل بلقب أوبتاسيا المفتوحة لرجال الاسكواش

فاز كريم عبد الجواد بلقب بطولة أوبتاسيا المفتوحة لرجال الاسكواش بعد الفوز على يوسف سليمان في نهائي مصري خالص.

وانتصر عبد الجواد بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وجاءت البطولة لـ عبد الجواد بعد عام كامل على آخر لقب له والذي شهد غيابه لمدة عشرة أشهر بسبب الإصابة.

وتغلب عبد الجواد في مباراة نصف النهائي على الفرنسي بابتيستي ماسوتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

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بينما نجح يوسف سليمان في إقصاء زميله مازن هشام في مباراة ماراثونية انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويستعد أبطال مصر لخوض منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة إحدى البطولات الكبرى في موسم الاسكواش.

وتستضيف مدينة بريمنجهام منافسات بريطانيا المفتوحة خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل المقبل.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة أحد بطولات البلاتينوم في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

بينما تستضيف شيكاغو الأمريكية منافسات بطولة العالم للرجال والسيدات خلال الفترة من 3 إلى 11 مايو المقبل.

كريم عبد الجواد اسكواش
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