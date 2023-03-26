مباشر تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. بداية المباراة

الأحد، 26 مارس 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

هدف واحتفال عبد الرحمن عاطف بهدف مصر الأولمبي ضد زامبيا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مصر الأولمبي ضد زامبيا في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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بداية المباراة

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تواجد محمود صابر في التشكيل الأساسي على حساب محمود محمود جهاد الذي سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

ويلتقي المنتخبان فى السادسة مساء اليوم الأحد في إياب المرحلة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الإولمبية باريس 2024.

وانتصر منتخب مصر ذهابا بهدفين دون رد سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

وجاء تشكيل منتخب مصر مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمد شحاتة

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد

دكة البدلاء: علي الجابري - محمد مغربي - محمود جهاد - عربي بدر - عماد ميهوب - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن عاطف

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الزامبي عن ارتداء المنتخب المصري الزي التقليدي: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء. بينما يرتدى الحارس اللون الأصفر كاملا.

في المقابل يرتدى زامبيا الزي البرتقالي ويكون لون الشورت أسود ويرتدي حارس زامبيا اللون الأزرق كاملا.

الفائز بالمواجهة سيتأهل لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا في ملحق الأولمبياد.

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