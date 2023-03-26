كومان يعلن عودة جاكبو ودي ليخت.. ويطالب لاعبيه باكتساح جبل طارق

الأحد، 26 مارس 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا

أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا عودة لاعبيه كودي جاكبو وماتياس دي ليخت لصفوف الفريق بعد غيابهما عن لقاء فرنسا بسبب عدوى فيروسية في المعدة.

وخسر المنتخب البرتقالي من فرنسا 0-4 في افتتاح تصفيات يورو 2024 في ظل استبعاد 5 لاعبين بسبب عدوى فيروسية، ويستعد لاستقبال جبل طارق في الجولة الثانية يوم الثلاثاء.

وتم استبعاد كودي جاكبو وماتيس دي ليخت وبارت فيربروجن وسفين بوتمان وجوي فيرمان من المعسكر بسبب عدوى فيروسية، لكن الثلاثي الأول تعافى حسب تصريحات كومان في مؤتمر صحفي.

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وأوضح كومان "عودتهم أمر إيجابي. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهم الظهور في التشكيل الأساسي، أو الجلوس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "سأنتظر لأقرر قبل ساعات من المباراة، وأعتقد أن ماتيس كان أفضل قليلا من كودي. لذلك علينا أن ننتظر ونرى".

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وعن لقاء جبل طارق، صرح قائلا "ستكون لدينا الفرصة لتصحيح الأمور أمام فريق مختلف تماما".

وواصل "الخطوة الأولى هي الفوز، ثم علينا تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

وأتم "منتخب جبل طارق في المركز الرابع بالمجموعة ونحن في المركز الأخير، لذلك علينا أن نفعل كل شيء من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

منتخب جبل طارق خسر من اليونان بثلاثية نظيفة جعلته يحتل المركز قبل الأخير بسبب خسارة هولندا برباعية نظيفة من فرنسا.

فقد تألق كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا الجديد وقاد منتخب بلاده لتحقيق فوز كاسح على حساب منتخب هولندا.

وسجل أهداف فرنسا أنطوان جريزمان ودايوت أوباميكانو وكيليان مبابي (هدفين).

فيما أضاع ممفيس ديباي ركلة جزاء لصالح منتخب هولندا في الدقيقة الأخيرة.

في المقابل تعرض رونالد كومان مدرب هولندا لخسارة قاسية في ظهوره الرسمي الأول مع منتخب هولندا بعد توليه المهمة خلفا للويس فان خال.

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