الدرجة الثانية - أشرف توفيق يخلف طارق السيد في تدريب النصر

أعلن نادي النصر الرياضي عن التعاقد مع أشرف توفيق لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة.

وجاء تعيين أشرف توفيق نظرا لاعتذار طارق السيد عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وجاء قرار طارق السيد بعد مواجهة النصر ضد وادي دجلة والتي انتهت بخسارة النصر بهدف دون مقابل.

ومن المقرر الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني المعاون خلال الساعات المقبلة علي أن يقود المران الأول للفريق استعدادا لاستئناف مباريات الفريق بدوري القسم الثاني بعد توقف شهر رمضان.

ويحتل نادي النصر المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وحقق النصر الفوز في خمس مباريات فقط وتعادل ثلاث مرات بينما خسر 15 مرة.

ويتصدر نادي زد جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن السكة الحديد.