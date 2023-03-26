موندو: شرط من برشلونة على أولمو للتعاقد معه

الأحد، 26 مارس 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

داني أولمو

عاد برشلونة لمحاولات استعادة لاعبه السابق داني أولمو والذي يلعب الآن مع نادي لايبزيج الألماني.

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة لم يتوقف عن متابعة لاعبه الذي خرج من أكاديمية لاماسيا.

ومع وصوله لسن 24 عاما وتألقه مع لايبزيج ومنتخب إسبانيا الذي أصبح أحد أعمدته الأساسية فإن برشلونة يرغب في استعادته.

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وبسحب الصحيفة، فبعض من مسؤولي برشلونة ومعهم تشافي هيرنانديز اجتمعوا مع اللاعب وممثليه في الدوحة أثناء تواجده مع منتخب إسبانيا في كأس العالم.

وأوضح برشلونة حقيقة وضع النادي المالي الصعب ورغبتهم في استعادته، ولكن لكي يحدث ذلك فيجب على أولمو عدم تجديد تعاقده مع ناديه الألماني.

وإذا حدث ذلك، فسيتمكن برشلونة من التعاقد مع اللاعب في صيف عام 2024 بعد نهاية تعاقده.

وسجل أولمو أربعة أهداف وصنع ستة آخرين في 20 مباراة لعبها مع لايبزيج في الموسم الحالي.

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