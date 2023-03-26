شقيقه: يونايتد وبرشلونة وتشيلسي طلبوا ضم سفيان أمرابط ولكن

كشف المغربي نور الدين أمرابط تنافس 3 أندية على الفوز بخدمات شقيقه سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال نور الدين أمرابط لشبكة ESPN: "لقد كان هناك الكثير من الاهتمام بالتعاقد مع سفيان في يناير الماضي، وهو من جهته كان يريد فقط الانتقال لفريق من الكبار".

وأكمل "يمكنني ذكر 3 أندية كانت تسعى لضم سفيان أمرابط في الأيام الماضية من فترة الانتقالات، عرض مانشستر يونايتد ضمه في اليومين الأخيرين من شهر يناير".

وأضاف "أراد يونايتد ضم سفيان على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء بشكل نهائي لكن الصفقة فشلت لأن فيورنتينا لم يكن يريد ذلك".

وتابع "تقدم برشلونة بعرض لاستعارته قبل يومين أو 3 من نهاية فترة الانتقالات، لكن بسبب المشاكل المالية لم يتمكنوا من وضع بند الشراء بشكل نهائي".

وأوضح أن "النادي الثالث كان تشيلسي".

في مطلع فبراير الماضي، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية كواليس فشل انتقال سفيان أمرابط لاعب فيرونتينا إلى برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب التقارير فإن إدارة نادي فيرونتينا كانت السبب الرئيسي في عرقلة الصفقة بحجة أنها "لا يمكن أن تتم في اليوم الأخير من فترة الانتقالات".

وأوضح التقارير أن أمرابط عرض نفسه على برشلونة وقدم عرضا للانتقال إليه على سبيل الإعارة مع بند الشراء الإلزامي.

الأمر الذي رفضة برشلونة بشكل قاطع ثم حسّن وكلاء النجم المغربي العرض وجعلوه بند شراء اختياري.

وأفاد التقارير بأن إدارة برشلونة أعجبت بالأمر وقدمت عرضا إلى فيرونتينا قبل ساعات من إغلاق السوق لكن قوبل بالرفض بسبب عدم وجود بديل للاعب في الفريق.

أمرابط عاد إلى صفوف فيرونتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، وينتهي عقده في 2024.

وأسهم اللاعب صاحب الـ26 عاما في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي.

وشارك متوسط الميدان المغربي الموسم الحالي في 37 مباراة مع الفريق الإيطالي بجميع المسابقات.