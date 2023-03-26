مدرب البرازيل يعلق على الخسارة من المغرب

الأحد، 26 مارس 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية

لا يجد رامون مينيزينس مدرب منتخب البرازيل أزمة في خسارة فريقه وديا أمام نظيره المغربي.

وحقق منتخب أسود الأطلس أول فوز عربي على منتخب البرازيل في التاريخ، في مباراة جمعتهما بالمغرب وانتهت بالفوز 2-1.

وقال مينيزينس في تصريحات للصحفيين: "لم نكن نتوقع هذه النتيجة، لكننا لعبنا ضد فريق منظم ورائع".

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وأضاف "لقد أعطينا الفرصة لبعض اللاعبين الشباب للظهور بقميص البرازيل، وهذا أمر مهم للغاية".

وأكمل مدرب البرازيل المؤقت "واجهتنا بعض الصعوبات في بداية اللقاء، وهذا كان متوقعا".

وأردف "لقد فكرنا خلال الشوط الأول في تعزيز الدفاع، لأن منتخب المغرب قوي للغاية على الأطراف، خاصة على الطرف الأيمن الذي يضم أشرف حكيمي وحكيم زياش".

وأتم "المباراة كانت صعبة. استهدفنا الفوز لكننا لم ننجح في تحقيقه، بشكل عام أنا راضٍ عن كل ما حدث".

وبات المغرب أيضا ثاني منتخب إفريقي يهزم راقصي السامبا، بعد الكاميرون بهدف دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وبذلك كتبت الهزيمة الثانية على التوالي لمنتخب البرازيل أمام الفرق الإفريقية.

ولعبت البرازيل أمام المغرب مرتين قبل تلك، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

وكان أسود الأطلس يسعون لتسجيل الهدف الأول في التاريخ أمام البرازيل، فحققوا الفوز الأول.

وسجل سفيان بوفال في الدقيقة 29 أول أهداف المغرب في مرمى البرازيل على الإطلاق، بعد تمريرة من بلال الخنوس.

وأدرك كاسيميرو التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة على حدود المنطقة مرت من ذراع ياسين بونو.

وفي الدقيقة 79 سجل عبد الحميد صابيري هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالعارضة من الداخل وسكنت المرمى.

المغرب البرازيل رامون مينيزينس
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