موندو ديبورتيفو: شكوك حول لحاق دي يونج بـ الكلاسيكو

لا يزال موقف فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة غامضا من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتم استبعاد دي يونج من قائمة منتخب هولندا بعد استدعائه وذلك بسبب الإصابة، وباتت مشاركته في الكلاسيكو محل شك.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن دي يونج يعاني من انزعاجات في العضلة الخلفية بعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في مسابقة الدوري.

وانتصر برشلونة في ذهاب نصف نهائي الكأس بهدف دون مقابل أمام ريال مدريد على ملعب سنتياجو برنابيو، وتقام مباراة الإياب يوم 5 أبريل على ملعب كامب نو.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه بات من المؤكد غياب دي يونج عن مواجهة إلتشي في الدوري عقب التوقف الدولي.

وأوضح التقرير أن برشلونة وبالرغم أن الإصابة لا تبدو بالشيء الخطير ولكن لا تزال هناك شكوك حول لحاق لاعب الوسط الهولندي بمواجهة ريال مدريد في الكأس.

وخاض دي يونج الهولندي 34 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

وبات لاعب الوسط الهولندي ثاني لاعب من برشلونة يغيب عن منتخب بلاده في التوقف الدولي للإصابة بعد رونالد أراوخو الذي سقط من قائمة أوروجواي.

وشارك دي يونج مع هولندا في كأس العالم 2022 وسجل هدفا وصنع آخر وقدم أداء مميزا.

وخسرت هولندا أمام فرنسا بأربعة أهداف دون مقابل بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.

وتستقبل هولندا غدا الإثنين منتخب جبل طارق في مدينة روتردام ضمن منافسات الجولة الثانية.