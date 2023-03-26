ضربة جديدة لـ برشلونة.. موندو ديبورتيفو: تأكد غياب كريستنسن عن الكلاسيكو

الأحد، 26 مارس 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة

تأكد غياب أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ليتلقى برشلونة بذلك ضربة جديدة بعد تأكد غياب الثنائي بيدري وعثمان ديمبيلي بالإضافة للشكوك حول مشاركة فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو.

وكان برشلونة قد أعلن بشكل رسمي إصابة كريستنسن في قدمه اليسرى وفقا للفحوصات الطبية دون الكشف عند مدة الغياب.

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إصابة كريستنسن تحتاج لفترة تعافي بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأشار التقرير إلى تأكد غياب كريستنسن عن مواجهة إياب نصف نهائي كأس الملك.

وكان المدافع الدنماركي قد غاب عن مواجهة الذهاب أيضا والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل.

وتعرض كريستنسن لإصابة مع منتخب الدنمارك بعد 18 دقيقة فقط أمام فنلندا.

وانتقل المدافع ابن الـ26 عاما إلى صفوف برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي.

ولعب كريستنسن 25 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، صنع خلالها هدفا واحدا.

ويستعد برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري 1 إبريل قبل كلاسيكو إياب نصف نهائي الكأس أمام ريال مدريد 5 إبريل المقبل.

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