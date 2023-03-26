رئيس الاتحاد البرازيلي: هذا موقفنا من أنشيلوتي

تحدث إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم صراحة عن رغبته في تعيين كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على رأس القيادة الفنية للسليساو.

وذكرت تقارير صحفية أن أنشيلوتي سيكون المدرب المقبل لمنتخب البرازيل مع نهاية الموسم الجاري.

وقال رودريجيز في تصريحات لوكالة رويترز: "أنشيلوتي يحظى باحترام جماعي بين اللاعبين. ليس فقط رونالدو الظاهرة أو فينيسيوس جونيور ولكن كل من لعبوا تحت قيادته".

وأضاف "أنا معجب به حقًا بسبب الطريقة التي يعمل بها ومدى استمرار مسيرته. إنه لا يحتاج إلى مقدمات. إنه حقًا مدرب كبير حقق العديد من الإنجازات ونأمل أن يتمكن من تحقيق المزيد".

وكشف "أنشيلوتي ليس الاسم المفضل لدى اللاعبين فقط، ولكن الجماهير كذلك، في كل مكان أذهب إليه في البرازيل، في كل ملعب، هو الاسم الأول الذي يسألني عنه المشجعون".

وأكمل رئيس الاتحاد البرازيلي "يتحدثون عنه بطريقة رائعة للغاية، تقديرا للعمل المثالي الذي قام به في مسيرته التدريبية".

وشدد "دعونا ننتظر الوقت المناسب وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك ونحن نبحث عن المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي".

وأكد "لم نتحدث بشكل رسمي حتى الآن مع أنشيلوتي أو أي مدرب آخر، سنبدأ التحدث إلى المدربين المرشحين في منتصف أبريل بهدف الإعلان عن المدرب الجديد بحلول نهاية مايو".

وواصل إيدنالدو "نحن نتبع النهج الأخلاقي ونحترم العقود المبرمة بين الأندية ومدربيها، لذلك علينا الصبر لانتظار اللحظة المناسبة حتى نتمكن من إجراء هذه المحادثات".

ويمتد عقد المدرب الإيطالي مع النادي الملكي حتى عام 2024.

وأتم "لم يتم تحديد أي شيء إلى الآن حتى نقول اسم المدرب القادم، لكننا نعمل على ذلك، نحن بحاجة إلى مدرب يحظى باحترام اللاعبين وإعجابهم".

في الشهر الماضي كشفت شبكة ESPN أن أنشيلوتي أعطى موافقته بالفعل للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأوضح التقرير أن الطرفين لن يعلنان عن الاتفاق لأن أنشيلوتي مرتبط بعقد سارٍ مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

وأشارت الشبكة إلى أن العقد سيمتد من يوليو 2023 حتى كأس العالم 2026.

وشدد التقرير على عدم توقيع العقود حتى اللحظة، وإنما إعطاء المدرب الإيطالي المخضرم موافقته الشفهية للاتحاد البرازيلي.

ووصلت المعلومة لثلاثي ريال مدريد البرازيلي: فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وإيدير ميليتاو.

ووفقًا لـ ESPN، فإنه بالرغم من حزنهم لمغادرة أنشيلوتي ريال مدريد، لكنهم يؤمنون أنه خيار مميز لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

ورحل تيتي عن تدريب البرازيل بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022.

ولم يسبق أن تولى أي مدير فني غير برازيلي تدريب راقصي السامبا عبر التاريخ.

كما لم يسبق لـ أنشيلوتي تولي تدريب أي منتخب سابقًا طوال مسيرته التي عرفت نجاحات ساحقة مع الأندية.

وأفادت تقارير صحفية سابقة أن أنشيلوتي رفض تدريب بلاده إيطاليا في 2017، ليتم تعيين روبيرتو مانشيني الذي فاز بلقب يورو 2020.

وحصد أنشيلوتي مع ريال مدريد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن نتائج الفريق تراجعت هذا الموسم في الدوري.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة، مما يصعّب مهمته بشكل كبير في الاحتفاظ بلقبه المحلي.

بينما يواجه تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.