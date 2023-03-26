الدرجة الثانية - رابع قيادة في الموسم.. حسام عبد العال يتولى قيادة دكرنس

الأحد، 26 مارس 2023 - 12:27

كتب : رضا السنباطي

حسام عبد العال

أعلن نادي دكرنس تعيين حسام عبد العال مديرا فنيا للفريق خلفا لسعيد عبد العزيز.

ورحل عبد العزيز عن قيادة دكرنس بعد التعادل مع كفر الشيخ بهدفين لكل منهما.

ويتولى حسام عبد العال تدريب للمرة الرابعة هذا الموسم وقبل سبع جولات من النهاية.

أخبار متعلقة:
الراحل رقم 61 في الدرجة الثانية.. سعيد عبد العزيز يستقيل من تدريب دكرنس رئيس دكرنس يعلن عبر في الجول توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من طنطا الدرجة الثانية - دكرنس في الصدارة رغم التعثر.. ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 21 الدرجة الثانية - دكرنس يعودة لصدارة بحري بعد 24 ساعة.. ولافيينا يعزز تفوقه في مجموعة الصعيد

وبدأ عبد العال الموسم مع دكرنس قبل أن يتولى قيادة الإنتاج الحربي ثم الأولمبي.

وعاد حسام عبد العال إلى دكرنس قبل نهاية منافسات الدرجة الثانية بسبع جولات.

ويحتل دكرنس المركز الرابع في مجموعة بحري بالدرجة الثانية برصيد 39 نقطة.

ويتساوى دكرنس مع بلدية المحلة صاحب المركز الثالث والذي يتفوق بفارق الأهداف.

ويبتعد دكرنس عن المركز الأول المؤهل للدوري الممتاز بـ 4 نقاط عن فريق طنطا.

وينفرد طنطا بصدارة الترتيب برصيد 43 نقطة.

الدرجة الثانية دكرنس حسام عبد العال
نرشح لكم
الدرجة الثانية - رقم 64.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب بايونيرز الدرجة الثانية – استقالة عبد اللطيف الدوماني من بروكسي تصفيات أمم إفريقيا - محترف المصرية للاتصالات يسجل ويصنع في عودة تاريخية لـ ليبيريا ضد جنوب إفريقيا الدرجة الثانية - إقالة العيسوي من تدريب الألومنيوم الراحل رقم 61 في الدرجة الثانية.. سعيد عبد العزيز يستقيل من تدريب دكرنس الدرجة الثانية - طارق السيد يرحل عن قيادة النصر الدرجة الثانية – تأجيل لمباريات الجولة 24 بعد رمضان صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب مجموعات الدرجة الثانية بعد الجولة 23
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - رابع قيادة في الموسم.. حسام عبد العال يتولى قيادة دكرنس 10 دقيقة | الدرجة الثانية
منتخب بلجيكا يعلن إصابة كورتوا وعودته لـ ريال مدريد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهلال والشباب يتسببان في راحة طويلة لـ حجازي وطارق حامد خلال رمضان 37 دقيقة | السعودية
اسكواش - نهائي مصري لمنافسات أوبتاسيا المفتوحة 42 دقيقة | رياضات أخرى
رودريجو منتقدا حكم لقاء البرازيل والمغرب: لا أبحث عن أعذار.. ولكن ساعة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثانية - رقم 64.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب بايونيرز ساعة | الدرجة الثانية
أشرف صبحي يفسر بيان وزارة الرياضة.. وموقف رئيس الزمالك ساعة | الكرة المصرية
موعد مباريات الأحد 26 مارس 2023.. المنتخب الأولمبي والزمالك في كأس الرابطة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 2 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك 3 مجموعة مصر - الصدارة للفراعنة.. غينيا تسقط إثيوبيا بهدفين 4 استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال