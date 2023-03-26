الدرجة الثانية - رابع قيادة في الموسم.. حسام عبد العال يتولى قيادة دكرنس

أعلن نادي دكرنس تعيين حسام عبد العال مديرا فنيا للفريق خلفا لسعيد عبد العزيز.

ورحل عبد العزيز عن قيادة دكرنس بعد التعادل مع كفر الشيخ بهدفين لكل منهما.

ويتولى حسام عبد العال تدريب للمرة الرابعة هذا الموسم وقبل سبع جولات من النهاية.

وبدأ عبد العال الموسم مع دكرنس قبل أن يتولى قيادة الإنتاج الحربي ثم الأولمبي.

وعاد حسام عبد العال إلى دكرنس قبل نهاية منافسات الدرجة الثانية بسبع جولات.

ويحتل دكرنس المركز الرابع في مجموعة بحري بالدرجة الثانية برصيد 39 نقطة.

ويتساوى دكرنس مع بلدية المحلة صاحب المركز الثالث والذي يتفوق بفارق الأهداف.

ويبتعد دكرنس عن المركز الأول المؤهل للدوري الممتاز بـ 4 نقاط عن فريق طنطا.

وينفرد طنطا بصدارة الترتيب برصيد 43 نقطة.