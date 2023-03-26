منتخب بلجيكا يعلن إصابة كورتوا وعودته لـ ريال مدريد

الأحد، 26 مارس 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - بلجيكا - كندا

أعلن منتخب بلجيكا إصابة حارسه تيبو كورتوا وعودته إلى ناديه ريال مدريد.

ولن يستكمل كورتوا فترة التوقف الدولي الجارية مع الشياطين الحمر بسبب الإصابة.

وأفاد المنتخب البلجيكي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تيبو كورتوا عاد إلى ناديه ريال مدريد لأسباب احترازية، بسبب إجهاد بسيط في العضلة الضامة".

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وبذلك سيغيب كورتوا عن مواجهة ألمانيا الودية يوم الثلاثاء.

وكان كورتوا قد شارك في الفوز على السويد 3-0 بافتتاح تصفيات يورو 2024 يوم الجمعة.

وهي المباراة الأولى للمنتخب البلجيكي تحت قيادة مدربه الجديد دومينيكو تيديسكو.

وسجل ثلاثية بلجيكا روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في الدقائق 35 و49 و83.

ووصل روميلو لوكاكو إلى 71 هدفا مع منتخب بلجيكا بفضل الهاتريك الذي سجله.

وصار لوكاكو خامس هدافي المنتخبات الأوروبية بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه أسطورة ألمانيا (71).

يفوقهما فقط كريستيانو رونالدو نجم البرتغال (120) وفيرينك بوشكاش أسطورة المجر (84) وروبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا (78).

هذه الانفراجة أتت من خلال تسجيل لوكاكو دوليا للمرة الأولى منذ عام 2021.

وكان منتخب بلجيكا قد غير قيادته الفنية برحيل الإسباني روبرتو مارتينيز الذي تولى قيادة البرتغال لاحقا.

وودع منتخب بلجيكا منافسات كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات لصالح المغرب وكرواتيا.

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