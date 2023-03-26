الهلال والشباب يتسببان في راحة طويلة لـ حجازي وطارق حامد خلال رمضان

الأحد، 26 مارس 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد ورونالدو

بعد نهاية فترة التوقف الدولي الجاري.. سيعود أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا منتخب مصر إلى فريقهما اتحاد جدة السعودي، لكن بانتظارهما فترة راحة طويلة بعد عدة أيام.

وتعود منافسات الدوري السعودي يوم 1 أبريل بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري.

الاتحاد متصدر المسابقة سيخوض مباراتين فقط في شهر أبريل وما تبقى من شهر رمضان، إذ يواجه ضمك ضمن الجولة 22 يوم 4 أبريل، ثم يلعب ضد الوحدة في الجولة التالية يوم 9 أبريل.

أخبار متعلقة:
رودريجو منتقدا حكم لقاء البرازيل والمغرب: لا أبحث عن أعذار.. ولكن أشرف صبحي يفسر بيان وزارة الرياضة.. وموقف رئيس الزمالك موعد مباريات الأحد 26 مارس 2023.. المنتخب الأولمبي والزمالك في كأس الرابطة مران منتخب مصر - الاكتفاء بتدريبات بدنية قبل السفر لـ مالاوي

بعد ذلك سيدخل الفريق فترة راحة طويلة قبل أن يلتقي مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 أبريل (ثالث أيام عيد الفطر).

وتسبب الهلال والشباب في عدم ظهور اتحاد جدة لمدة أسبوعين، لأن الأول عليه أن يلعب مؤجلاته قبل استئناف باقي مباريات منافسيه.

بينما كان من المفترض أن يلعب إتحاد جدة أمام الشباب في منتصف أبريل، لكن الأخير سيلعب ضد القوة الجوية العراقي في كأس الملك سلمان للاندية الابطال (البطولة العربية) يوم الأحد 16 أبريل، ولذلك سيحل الشباب ضيفا على اتحاد جدة ضمن الجولة 24 من الدوري يوم 27 أبريل.

وتسببت مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية الشهر الماضي في خوضه لـ6 مباريات خلال شهر رمضان، حتى يُنهي الفريق مؤجلاته ويتفرغ بعد ذلك لمواجهتي نصف نهائي الكأس، ونهائي دوري أبطال آسيا.

فيما يلعب النصر وصيف الدوري 3 مباريات خلال شهر رمضان وكلها في الدوري، ضد العدالة والفيحاء والهلال في الجولة 22 و23 و24 أيام 4 و9 و18 أبريل على الترتيب.

وبعدها سيلعب زملاء كريستيانو رونالدو ضد الوحدة في نصف نهائي الكأس يوم 23 أبريل.

فريق حجازي وطارق حامد يتصدر جدول الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه النصر قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

ويتواجد الثنائي مع منتخب مصر الذي هزم مالاوي 2-0 في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 يوم الجمعة بالقاهرة، ويستعد لملاقاة الفريق نفسه يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة في ليلونجوي.

أحمد حجازي طارق حامد اتحاد جدة
نرشح لكم
اكتمال القوة الضاربة.. الهلال يستعيد موسى ماريجا للمرة الأولى.. المنتخب السعودي للسيدات يدخل تصنيف فيفا منتخب السعودية يخسر من فنزويلا بثنائية في ظهوره الأول بعد كأس العالم رئيس التعاون: الحكم للزمالك ليس غرامة بل مستحقات ضم مصطفى فتحي.. هذه التفاصيل تقرير: الرخصة الآسيوية تكلف اتحاد جدة 100 مليون ريال سعودي وكيله: وجود رونالدو ساهم في إنهاء أزمة النصر وأبو جبل مؤتمر رونالدو: الدوري السعودي قد يصير من أفضل 4 دوريات في العالم هل يصطدم رونالدو بـ حجازي وطارق حامد مجددا؟ تحديد موعد نصف نهائي كأس السعودية
أخر الأخبار
الهلال والشباب يتسببان في راحة طويلة لـ حجازي وطارق حامد خلال رمضان 11 دقيقة | السعودية
اسكواش - نهائي مصري لمنافسات أوبتاسيا المفتوحة 16 دقيقة | رياضات أخرى
رودريجو منتقدا حكم لقاء البرازيل والمغرب: لا أبحث عن أعذار.. ولكن 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثانية - رقم 64.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب بايونيرز 42 دقيقة | الدرجة الثانية
أشرف صبحي يفسر بيان وزارة الرياضة.. وموقف رئيس الزمالك 54 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباريات الأحد 26 مارس 2023.. المنتخب الأولمبي والزمالك في كأس الرابطة ساعة | منتخب مصر
مران منتخب مصر - الاكتفاء بتدريبات بدنية قبل السفر لـ مالاوي 9 ساعة | منتخب مصر
الفوز الأول عربيا والثاني إفريقيا.. المغرب يسقط البرازيل وديا 9 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 2 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك 3 مجموعة مصر - الصدارة للفراعنة.. غينيا تسقط إثيوبيا بهدفين 4 استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال