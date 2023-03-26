الهلال والشباب يتسببان في راحة طويلة لـ حجازي وطارق حامد خلال رمضان

بعد نهاية فترة التوقف الدولي الجاري.. سيعود أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا منتخب مصر إلى فريقهما اتحاد جدة السعودي، لكن بانتظارهما فترة راحة طويلة بعد عدة أيام.

وتعود منافسات الدوري السعودي يوم 1 أبريل بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري.

الاتحاد متصدر المسابقة سيخوض مباراتين فقط في شهر أبريل وما تبقى من شهر رمضان، إذ يواجه ضمك ضمن الجولة 22 يوم 4 أبريل، ثم يلعب ضد الوحدة في الجولة التالية يوم 9 أبريل.

بعد ذلك سيدخل الفريق فترة راحة طويلة قبل أن يلتقي مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 أبريل (ثالث أيام عيد الفطر).

وتسبب الهلال والشباب في عدم ظهور اتحاد جدة لمدة أسبوعين، لأن الأول عليه أن يلعب مؤجلاته قبل استئناف باقي مباريات منافسيه.

بينما كان من المفترض أن يلعب إتحاد جدة أمام الشباب في منتصف أبريل، لكن الأخير سيلعب ضد القوة الجوية العراقي في كأس الملك سلمان للاندية الابطال (البطولة العربية) يوم الأحد 16 أبريل، ولذلك سيحل الشباب ضيفا على اتحاد جدة ضمن الجولة 24 من الدوري يوم 27 أبريل.

وتسببت مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية الشهر الماضي في خوضه لـ6 مباريات خلال شهر رمضان، حتى يُنهي الفريق مؤجلاته ويتفرغ بعد ذلك لمواجهتي نصف نهائي الكأس، ونهائي دوري أبطال آسيا.

فيما يلعب النصر وصيف الدوري 3 مباريات خلال شهر رمضان وكلها في الدوري، ضد العدالة والفيحاء والهلال في الجولة 22 و23 و24 أيام 4 و9 و18 أبريل على الترتيب.

وبعدها سيلعب زملاء كريستيانو رونالدو ضد الوحدة في نصف نهائي الكأس يوم 23 أبريل.

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د78’ هدف التعادل لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

النصر 1 × 1 أبها#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/I7Thdk4lsz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

فريق حجازي وطارق حامد يتصدر جدول الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه النصر قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

ويتواجد الثنائي مع منتخب مصر الذي هزم مالاوي 2-0 في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 يوم الجمعة بالقاهرة، ويستعد لملاقاة الفريق نفسه يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة في ليلونجوي.