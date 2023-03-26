اسكواش - نهائي مصري لمنافسات أوبتاسيا المفتوحة

الأحد، 26 مارس 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

كريم عبد الجواد - علي فرج - اسكواش

حسمت مصر لقب بطولة أوبتاسيا المفتوحة لرجال الاسكواش بعد تأهل الثنائي كريم عبد الجواد ويوسف سليمان.

ونجح كريم عبد الجواد بعد غياب عشرة أشهر كاملة بسبب الإصابة في التأهل إلى نهائي بطولة أوبتاسيا المفتوحة.

وتغلب عبد الجواد في مباراة نصف النهائي على الفرنسي بابتيستي ماسوتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

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بينما نجح يوسف سليمان في إقصاء زميله مازن هشام في مباراة ماراثونية انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويقام نهائي أوبتاسيا المفتوحة في السادسة والربع من مساء اليوم بتوقيت مصر.

ويستعد أبطال مصر لخوض منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة إحدى البطولات الكبرى في موسم الاسكواش.

وتستضيف مدينة بريمنجهام منافسات بريطانيا المفتوحة خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل المقبل.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة أحد بطولات البلاتينوم في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

بينما تستضيف شيكاغو الأمريكية منافسات بطولة العالم للرجال والسيدات خلال الفترة من 3 إلى 11 مايو المقبل.

اسكواش كريم عبد الجواد أوبتاسيا المفتوحة
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